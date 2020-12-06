«Общественное мнение поляризовано»: почему во Франции не утихают протесты из-за законопроекта о правоохранителях

Во Франции вновь прошли протесты из-за законопроекта «О глобальной безопасности», который предполагает введение уголовной ответственности за «злонамеренное» размещение изображений, позволяющих идентифицировать правоохранителей. В субботу, согласно официальным данным, на улицы вышли более 52 тыс. человек. Задержаны 95 демонстрантов, не менее 67 полицейских и жандармов пострадали. Как сообщают СМИ, участие в митингах приняли активисты движения «жёлтых жилетов». Эксперты отмечают, что сейчас общественное мнение поляризовано и Париж пытается учесть интересы всех слоёв населения. Однако, по мнению аналитиков, с учётом текущих социально-экономических проблем говорить о скорой нормализации ситуации не приходится.

По Франции вновь прокатилась волна протестов из-за законопроекта «О глобальной безопасности», который предполагает введение уголовной ответственности за «злонамеренное» размещение изображений, позволяющих идентифицировать сотрудников правоохранительных органов.

«Окончательный итог вчерашнего дня: 95 задержаний. Среди раненых 67 полицейских и жандармов, в том числе 48 — в Париже. Я окажу им всю возможную поддержку», — сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

Bilan définitif de la journée d’hier :

95 interpellations.

Parmi les blessés, 67 policiers et gendarmes dont 48 à Paris. Je leur apporte tout mon soutien. https://t.co/n3PgzfztPR — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 6, 2020

Ранее он заявлял, что «хулиганы громят республику».

«Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые стали жертвами агрессивного нападения», — написал министр внутренних дел республики в Twitter, подчеркнув, что «отвага и честь» правоохранителей «вызывают всеобщее уважение».

Les casseurs cassent la République. Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très violemment pris à partie. 64 interpellations.

Parmi les blessés, 8 forces de l’ordre.

Leur courage et leur honneur forcent le respect de tous. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

За прошедшую субботу, по данным французского МВД, более 52 тыс. демонстрантов приняли участие примерно в 90 митингах, сообщает телеканал BFMTV. При этом в Париже к протестам подключились около 5 тыс. человек.

Массовые демонстрации прошли также в Марселе, Монпелье, Нанте, Дижоне, Лионе, Страсбурге и других городах.

По информации BFMTV, во время акций протеста в 20-м округе Парижа сгорели как минимум шесть автомобилей и грузовик, демонстранты также повредили несколько витрин банков и агентств недвижимости.

Протесты в Париже

Reuters

© Gonzalo Fuentes

Как информирует телеканал France24, активное участие в протестах приняли и активисты движения «жёлтых жилетов», которые зимой 2018—2019 годов выходили на улицы из-за экономических трудностей во Франции. Демонстранты бросали в полицию различные предметы, в том числе дымовые шашки и петарды. Некоторые активисты использовали оставленные на улицах предметы для создания импровизированных баррикад, которые они затем поджигали. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Во время протестов в Париже один из демонстрантов попытался напасть на продюсеров видеоагентства Ruptly. Он вытаскивал стул из разбитой витрины банка, когда камера Ruptly приблизилась к месту мародёрства. После чего протестующий направился к съёмочной группе и нанёс удар по камере. Съёмка была приостановлена, но сотрудники видеоагентства не пострадали. После инцидента им удалось возобновить прямую трансляцию.

Перед новой протестной волной

Новая акция протеста началась в субботу, после того как президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью видеоплатформе Brut.

В разговоре с журналистами французский лидер отдал дань уважения работе правоохранительных органов, напомнив о «тысячах полицейских, которые стали жертвами агрессии в течение последних трёх лет, некоторые из которых были убиты».

«Если люди, как вам кажется, агрессивно ведут себя с человеком, это происходит ещё и потому, что они видели, как их коллег сжигают в машинах, бросают в них камни, стреляют в них петардами и настоящими пулями», — сказал он.

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При этом Макрон назвал «большой ложью» утверждения об ущемлении свобод во Франции, в том числе из-за законопроекта «О глобальной безопасности».

«Давайте не позволим изображать Францию ​​в карикатурном виде», — отметил президент республики.

Макрон также пообещал в январе запустить национальную платформу для сообщений о дискриминации, которая будет управляться государством и общественными организациями. Кроме того, французский лидер объявил о намерении выделить дополнительную финансовую помощь молодым людям «в трудном положении» в размере €150.

Напомним, протесты во Франции начались в ноябре из-за законопроекта «О глобальной безопасности», который ранее приняло в первом чтении Национальное собрание страны. Документ предполагает, что муниципальная полиция сможет просматривать записи с камер видеонаблюдения, расположенные недалеко от торговых точек, а у городских и национальных сил правопорядка появится возможность получать информацию с камер, принадлежащих владельцам зданий.

Однако наибольшее возмущение во французском обществе вызвала 24-я статья документа, которая внесёт изменения в закон о свободе печати. Она предусматривает уголовную ответственность и штраф в размере €45 тыс. за размещение «со злым умыслом» изображения правоохранителя, по которому можно идентифицировать его личность.

Ранее министр внутренних дел Франции попытался успокоить общественность, объявив, что специально сформированная парламентская комиссия должна будет переписать 24-ю статью законопроекта. Однако, несмотря на это, в прошлую субботу в Париже и других городах на улицы вышли, по официальным данным, более 130 тыс. человек (по информации организаторов митингов — более 500 тыс.). Тогда глава МВД Франции сообщал о 98 раненых полицейских и жандармах.

Полиция во время протестов в Париже

Reuters

© Gonzalo Fuentes

Как отмечают западные СМИ, протестам во Франции в прошлую субботу предшествовали случаи применения насилия со стороны полицейских в отношении представителей нацменьшинств. Один из инцидентов произошёл в центре Парижа, когда полицейские избили темнокожего продюсера Мишеля Зеклера, который попытался скрыться от них в своей студии, чтобы избежать штрафа за отсутствие маски на лице. Произошедшее было зафиксировано камерой наблюдения и обнародовано средствами массовой информации. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Эммануэль Макрон в Facebook осудил действия правоохранителей, назвав их «недопустимыми». При этом он подчеркнул, что «защищал всегда» свободу самовыражения и свободу прессы.

«Протесты могут продолжиться»

Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, несмотря на то что наблюдается определённый спад численности уличных протестов, их ожесточённость остаётся примерно на том же уровне.

«Дело в том, что законопроектом крайне недовольны левые, их возмущение не спадает. К этой протестной волне традиционно примешиваются французские анархисты, в частности из подпольной организации «Чёрный блок», которая прославилась своими драками и погромами. Они и сейчас не упустили шанс организовать побоища, столкновения и беспорядки на улицах Франции. Среди демонстрантов активизировались и «жёлтые жилеты», которые являются представителями левых популистских сил», — заявил Фёдоров.

Он обратил внимание на то, что «общественное мнение во Франции поляризовано».

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«Это отражается и на отношении к законопроекту. В его поддержку выступают, как правило, люди старшего возраста и консервативных взглядов, в то время как у молодёжи и представителей либеральных и социалистических воззрений планируемые нововведения вызывают отторжение», — пояснил эксперт.

По его мнению, Эммануэль Макрон «пытался каким-то образом смягчить ситуацию, усмирить протестные движения, говоря, что организует платформы для отслеживания случаев дискриминации».

«Власть пытается как-то лавировать, чтобы учесть интересы всех слоёв населения. Макрон хочет, чтобы люди поверили в возможность обжаловать неправомерные действия полиции. Однако, судя по всему, это мало успокоило тех, кого раздражает законопроект. В то же время полиция тоже начинает бастовать из-за слов Макрона о некоторых неправомерных действиях правоохранителей», — отметил аналитик.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что после терактов во Франции Макрон вынужден проводить политику, направленную на обеспечение безопасности населения.

«Кроме того, Макрон своей политической риторикой набирает очки у правого электората. Другое дело, что во Франции есть очень либеральная интеллигенция, которая проявляет себя в контексте любых попыток увеличения полномочий государства. Общественное мнение также активно подогревается французскими СМИ. И часто это делается, чтобы помешать Макрону усилить полицию. Эту же задачу выполняют и «Жёлтые жилеты», которых используют, чтобы протестная сила в стране не сошла на нет», — сообщил эксперт в беседе с RT.

Сергей Фёдоров также заметил, что французский лидер сейчас стоит перед выбором: «либо вновь обещать и ничего не делать, либо действительно принимать жёсткие непопулярные решения, которые помогут укрепить его позицию на грядущих региональных и президентских выборах».

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Benoit Tessier/Pool

«Думаю, французское руководство найдёт способ пересмотреть 24-ю статью законопроекта, которая больше всего раздражает часть общества. Однако проблема в том, что без наведения порядка в стране... говорить о нормальной ситуации во Франции не приходится», — констатировал аналитик.

Сергей Фёдоров спрогнозировал, что «протесты во Франции могут продолжиться, однако они не приведут к какой-то революционной ситуации».

«Недовольство среди французов всегда было и всегда будет, тем более в сложных условиях пандемии, спада экономики, падения покупательской способности населения. Но ситуация не настолько критична», — заключил эксперт.