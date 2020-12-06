На продюсеров Ruptly попытались напасть во время протестов в Париже

На продюсеров видеоагентства Ruptly попытался напасть демонстрант во время акции протеста против закона «О глобальной безопасности» в Париже.

Один из протестующих вытаскивал стул из разбитой витрины здания банка, когда камера Ruptly приблизилась к месту мародёрства.

Демонстрант направился к группе и ударил по камере, после чего съёмка прекратилась. Вскоре продюсеры возобновили прямую трансляцию. Они не пострадали.

В субботу, 5 декабря, в Париже проходит акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», которая переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

Участники демонстрации бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и петарды, громили витрины и строили баррикады. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

По данным префектуры парижской полиции на 20:00 (22:00 мск), в ходе демонстрации были задержаны 42 человека.