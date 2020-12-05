В Париже проходит акция протеста против закона «О глобальной безопасности»

Во многих городах Франции проходят массовые акции протеста, участники которых выступают против законопроекта «О глобальной безопасности». Одна из его статей предполагает уголовную ответственность за «злонамеренное» размещение изображений, позволяющих идентифицировать сотрудников правоохранительных органов. Демонстранты считают это нарушением свободы слова. RT ведёт прямую трансляцию из Парижа.