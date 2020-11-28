В МВД Франции назвали число участников акции протеста в Париже

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В МВД Франции заявили, что порядка 46 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» в Париже.
В МВД Франции назвали число участников акции протеста в Париже
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на ведомство.

«По данным МВД, в субботу в манифестации против закона «О глобальной безопасности» приняли участие 46 тыс. человек», — отмечает телеканал.

Уточняется, что в прошлую субботу, 21 ноября, число протестующих в столице Франции составило 22 тыс.

Ранее сообщалось, что протестующие против принятия закона «О глобальной безопасности» в Париже начали поджигать мусор и уничтожать городское имущество.

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