В МВД Франции назвали число участников акции протеста в Париже
- Reuters
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на ведомство.
«По данным МВД, в субботу в манифестации против закона «О глобальной безопасности» приняли участие 46 тыс. человек», — отмечает телеканал.
Уточняется, что в прошлую субботу, 21 ноября, число протестующих в столице Франции составило 22 тыс.
Ранее сообщалось, что протестующие против принятия закона «О глобальной безопасности» в Париже начали поджигать мусор и уничтожать городское имущество.
RT ведёт прямую трансляцию.