Беспорядки и столкновения с полицией: в Париже проходит крупная акция протеста

В Париже проходит массовая акция протеста, вызванная принятием Нацсобранием Франции в первом чтении законопроекта «О глобальной безопасности», который предусматривает наказание за распространение изображения лица полицейского или жандарма с «целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Некоторые протестующие считают эту инициативу нарушением свободы СМИ. RT ведёт прямую трансляцию.