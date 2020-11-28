Демонстранты в Париже устроили беспорядки
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что поджигать мусор примерно через полтора часа после начала шествия начали неизвестные в чёрных масках. Некоторые вместе с этим бросают фаеры.
По данным агентства, молодые люди также ломают городскую собственность, в частности — один человек залез на фонарный столб и разбил молотком камеру видеонаблюдения.
Против агрессивно настроенных протестующих полиция применила слезоточивый газ.
О беспорядках в других городах Франции, где также проходят демонстрации, пока не сообщается.
Ранее в Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах вышли на митинг.