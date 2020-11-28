Демонстранты в Париже устроили беспорядки

В Париже протестующие против принятия закона «О глобальной безопасности» начали поджигать мусор и уничтожать городское имущество.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что поджигать мусор примерно через полтора часа после начала шествия начали неизвестные в чёрных масках. Некоторые вместе с этим бросают фаеры.

По данным агентства, молодые люди также ломают городскую собственность, в частности — один человек залез на фонарный столб и разбил молотком камеру видеонаблюдения.

Против агрессивно настроенных протестующих полиция применила слезоточивый газ.

О беспорядках в других городах Франции, где также проходят демонстрации, пока не сообщается.

Ранее в Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах вышли на митинг.