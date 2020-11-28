В Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах вышли на митинг

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Акция протеста противников ужесточения законодательства об абортах проходит в центре польской столицы.
В Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах вышли на митинг
  • © Jeremy Maude/moodboard
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что собравшиеся на площади Романа Дмовского несколько сотен человек скандируют лозунги, а также выкрикивают оскорбления в адрес действующего правительства.

За порядком на митинге следит полиция. Пока сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее. 

Как пишет агентство, протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по центральным магистралям Варшавы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил разгоревшиеся в стране протесты против запрета на аборты.

22 октября «Газета.Ru» писала, что Конституционный суд Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

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