В Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах вышли на митинг

Акция протеста противников ужесточения законодательства об абортах проходит в центре польской столицы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что собравшиеся на площади Романа Дмовского несколько сотен человек скандируют лозунги, а также выкрикивают оскорбления в адрес действующего правительства.

За порядком на митинге следит полиция. Пока сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее.

Как пишет агентство, протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по центральным магистралям Варшавы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил разгоревшиеся в стране протесты против запрета на аборты.

22 октября «Газета.Ru» писала, что Конституционный суд Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.