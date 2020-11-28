В Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах вышли на митинг
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- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что собравшиеся на площади Романа Дмовского несколько сотен человек скандируют лозунги, а также выкрикивают оскорбления в адрес действующего правительства.
За порядком на митинге следит полиция. Пока сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее.
Как пишет агентство, протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по центральным магистралям Варшавы.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил разгоревшиеся в стране протесты против запрета на аборты.
22 октября «Газета.Ru» писала, что Конституционный суд Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.