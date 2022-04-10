«Многое будет зависеть от активности избирателей»: каков политический расклад во Франции перед президентскими выборами

10 апреля во Франции состоится первый тур президентских выборов. За место главы республики борются 12 кандидатов. Согласно данным последних соцопросов, в президентской гонке лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон, всего 1% голосов ему уступает глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Вместе с тем аналитики предсказывают низкую явку и отмечают, что результаты голосования во многом будут зависеть от активности избирателей.

В воскресенье, 10 апреля, во Франции состоится первый тур президентских выборов. В нём примут участие 12 кандидатов, утверждённых Конституционным советом (КС) республики.

Среди претендентов на пост главы государства — действующий президент Франции Эммануэль Макрон, руководитель правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, основатель правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур и консерватор Валери Пекресс («Республиканцы»).

В списке претендующих на пост французского президента также представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто, лидер националистической партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, мэр Парижа и кандидат от Французской социалистической партии Анн Идальго, представитель партии «Европа — Экология — Зелёные» Янник Жадо, руководитель левой партии «Будем сопротивляться!» Жан Лассаль, кандидат от Французской коммунистической партии Фабьен Руссель и муниципальный советник Бордо Филипп Путу.

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По заявлению Конституционного совета Франции и Национальной комиссии по счетам кампаний и политическому финансированию, результаты первого тура президентских выборов будут объявлены 13 апреля по итогам подсчёта голосов и рассмотрения жалоб.

После этого КС назовёт имена двух кандидатов, прошедших во второй тур, намеченный на 24 апреля. 27 апреля председатель КС объявит имя человека, избранного новым президентом Франции.

Согласно соцопросу, проведённому исследовательской компанией Elabe 7—8 апреля, в президентской гонке лидирует Эммануэль Макрон, который может рассчитывать на 26% голосов избирателей в первом туре. Следом за ним идёт Марин Ле Пен с 25% голосов. Elabe отмечает, что за неделю Ле Пен, в отличие от Макрона, удалось укрепить свои позиции.

Тройку лидеров президентской гонки замыкает Жан-Люк Меланшон с 17,5% поддержки избирателей. На четвёртом месте — Эрик Земмур (8,5%), на пятом — Валери Пекресс (8%).

Остальные кандидаты, согласно соцопросу, наберут менее 5% голосов каждый.

Во втором туре, по прогнозам Elabe, Макрон может получить 51% голосов избирателей, а Ле Пен — 49%.

Президент Франции Эммануэль Макрон / глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

AFP

© ALAIN JOCARD, Eric FEFERBERG

Похожие данные опубликовала 8 апреля и исследовательская компания OpinionWay. По её версии, действующий президент может набрать 26% в первом туре, а лидер «Национального объединения» — 22%. Кроме того, по данным OpinionWay, основатель правой партии «Реконкиста» и представитель «Республиканцев» могут получить по 9% голосов. При этом OpinionWay также отмечает стабильное падение поддержки Макрона.

Тем не менее данные исследовательской компании свидетельствуют о том, что во втором туре действующий президент может набрать 54% голосов, а Ле Пен — 46%.

Предвыборные обещания

Таким образом, согласно данным исследованиям, в президентской гонке сформировалась пятёрка лидеров, предвыборные программы которых привлекли внимание избирателей.

Так, Эммануэль Макрон в своих предвыборных выступлениях пообещал гражданам Пятой республики сделать Францию первой крупной страной, которая «сможет отказаться от нефти, газа и угля». Кроме того, важное место он отвёл пенсионной реформе.

«Система финансирования пенсий через перераспределение средств будет закрепляться посредством поэтапного повышения пенсионного возраста до 65 лет (в настоящее время мужчины и женщины Франции выходят на пенсию в 62 года. — RT)», — говорится в его предвыборной программе.

Макрон также пообещал, что Париж продолжит вкладывать средства в оборону и «укреплять взаимное доверие между вооружёнными силами и гражданами».

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«Доверяя мне, вы голосуете, чтобы... жить в безопасности благодаря укреплению наших вооружённых сил и удвоению численности полицейских и жандармов, осуществляющих дежурство в общественных местах, а также набору сотрудников судебных ведомств и других профессионалов, необходимых для быстрой и эффективной работы судов», — говорится в предвыборной программе действующего президента Франции.

Макрон также обещает установить «более надёжный контроль» над границами страны.

В свою очередь, Марин Ле Пен заявляет, что в случае избрания её президентом она резко ограничит иммиграцию, чтобы «остановить затопление страны мигрантами».

«Я начну войну против исламизма, закрыв экстремистские мечети, а также выдворив иностранцев, фигурирующих в картотеке S (особая категория в списке разыскиваемых лиц французской полиции, куда вносятся экстремисты. — RT)», — говорится в её предвыборной программе.

Кроме того, политик намерена гарантировать каждому «возможность выйти на пенсию в 60 лет и получать достойные деньги благодаря прогрессивной системе». Ле Пен обещает защищать национальные интересы Франции, вкладывать средства в «оборонный аппарат» и вести независимую внешнюю политику, чтобы вернуть стране «её мощь и суверенитет».

В свою очередь, в предвыборном документе главы левой партии «Непокорённая Франция» Жана-Люка Меланшона говорится, что «миропорядок меняется» и Франция заинтересована в том, чтобы стать «неприсоединившейся» страной, «не принадлежащей ни к одному из блоков».

«Это, впрочем, не означает, что она должна быть нейтральным государством», — говорится в программе кандидата.

Флаг Франции

Gettyimages.ru

Меланшон призывает отвергнуть «отраву расизма, антисемитизма и ненависти к мусульманам».

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Как и Ле Пен, Меланшон обещает вернуть французам право выхода на пенсию в 60 лет, а также 35-часовую рабочую неделю. Кроме того, политик считает правильным выбор в пользу полного перехода на возобновляемые источники энергии к 2050 году при отказе от атомной энергетики и «присущих ей необратимых рисков».

Эрик Земмур выдвигает на первый план обещания «положить конец иммиграции, восстановить порядок» и снизить налоги.

«Франции в обязательном порядке необходимо обрести независимость и суверенитет, поэтому она должна быть сильной. Я сделаю всё, чтобы наши вооружённые силы, наша промышленность и наши технологические инновации стали эффективнее и современнее», — говорится в его предвыборной программе.

Валери Пекресс обещает отстаивать позиции Франции внутри Европы, «вернуть контроль над иммиграцией», восстановить порядок как на границах страны, так и на её улицах.

«При мне во Франции ни за что не будут образовываться обособленные сообщества на основе религии. Закон превыше веры. Я буду беспощадно бороться с исламизмом», — подчёркивает Пекресс в своей предвыборной программе.

Кроме того, политик обещает обеспечить каждому гражданину Франции «справедливый доход и достойную пенсию».

Политический баланс

По словам ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергея Фёдорова, эти пять кандидатов в президенты, которые лидируют в соцопросах, «наиболее заметны на политической арене».

«Крайне любопытно, что Ле Пен в конце избирательной кампании вплотную подошла по рейтингу к Макрону. Их разделяют лишь несколько процентов. Интересно и то, что популярность Макрона в последние недели снизилась, а поддержка Ле Пен продолжает расти. Такой минимальный разрыв между ними говорит о том, что ситуация для нынешнего президента Франции складывается не лучшим образом, хотя он по-прежнему лидирует», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению Фёдорова, в предвыборных программах действующего президента Франции и кандидата от партии «Национальное объединение» проходит «политический водораздел».

«Ле Пен сняла все свои радикальные во многом лозунги о выходе из ЕС и НАТО, об отказе от евро. Она сделала акцент на социальной повестке и не прогадала. Глава партии «Национальное объединение» выступает за Европу национальных государств, в то время как французский лидер стремится к дальнейшему углублению европейской интеграции. Ле Пен же считает, что доминирование Брюсселя ни к чему хорошему не приведёт. В этом их коренное различие», — констатировал Фёдоров.

Первый тур президентских выборов во Франции в 2017 году

Legion-Media

Аналитик также обратил внимание на значительно повысившийся уровень поддержки Меланшона.

«Лидера «Непокорённой Франции» считают крайне левым популистом. Он наиболее яркий оратор на французской политической арене, который практически подмял под себя весь левый лагерь. У него социальная повестка, предполагающая защиту трудящихся масс, а также интеграцию мигрантов. Он также считает, что Франции нужно выйти из военного командования НАТО. И это нравится значительной части населения», — сказал Фёдоров.

В свою очередь, Эрик Земмур стал наиболее правым претендентом на высший пост Франции, добавил эксперт.

«Этим воспользовалась Ле Пен, поскольку многие избиратели посчитали, что на фоне Земмура, который хочет запретить иммиграцию, она более умеренна. Так что Земмур сыграл роль политического громоотвода для Ле Пен, которая в конечном счёте усилила свою популярность», — считает Фёдоров.

Снижение уровня поддержки Макрона, которое фиксируют соцопросы, связано в первую очередь с тем, что итоги его президентства «оказались недостаточно убедительными для представителей среднего класса», полагает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

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«Речь идёт в первую очередь об экономических и социальных проблемах во Франции, которые Макрон так и не смог решить. При этом его обещание увеличить пенсионный возраст скорее вызвало разочарование и беспокойство в обществе — из-за несогласия с этой реформой во Франции проходили массовые протесты. В то же время Ле Пен предлагает вернуться к барьеру в 60 лет. Стоит учитывать ещё и тот факт, что избиратели старшего возраста голосуют больше, чем молодёжь, хотя явка в целом на эти выборы прогнозируется рекордно низкая», — отметил эксперт в комментарии RT.

Согласно данным Elabe, 65% респондентов заявили, что точно придут на избирательные участки, еще 13% «серьёзно рассматривают» такую возможность. Кроме того, 24% опрошенных сказали, что 10 апреля могут изменить выраженное ими в ходе опросов мнение и проголосовать в первом туре за другого кандидата.

«Может случиться так, что за претендентов на пост главы Франции не станет голосовать рекордное число избирателей за всю историю президентских выборов в Пятой республике. Причём не пойдёт голосовать в первую очередь молодёжь, которая разочаровалась в политике», — полагает Рубинский.

По мнению аналитика, на президентских выборах во Франции «многое будет зависеть от активности избирателей».

«Значительная часть французов пока точно не решила, за кого будет голосовать. В связи с этим делать прогнозы относительно исхода избирательного процесса довольно сложно. Конечный результат будет зависеть в первую очередь от явки», — заключил Рубинский.