Зеленский заявил, что не видит радикализма в действиях полка «Азов»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видит в действиях бойцов полка «Азов» радикализма.

«Есть и батальон «Азов», который состоит не из добровольцев, а входит в состав Национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть Вооружённых сил, и все они являются официальной армией нашего государства», — приводит РИА Новости его слова в интервью греческому общественному телевидению ERT на вопрос об отношении к бойцам полка «Азов».

Зеленский добавил, что на «защите» Мариуполя стоят не только бойцы данного формирования, но и Нацгвардия, пограничники, спецназовцы, а также Вооружённые силы Украины.

«А если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет», — сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что власти пристально следят за радикальными заявлениями, «останавливают и немедленно предпринимают» меры.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset напомнил, что Запад сам без колебаний признал украинский полк «Азов» неонацистами.

Он также напомнил, что захваченные в плен боевики нацбатов «Азов», «Айдар» и других формирований на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.