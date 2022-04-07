В правительстве Греции прокомментировали выступление Зеленского

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Заместитель министра при премьер-министре, официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому прокомментировал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед греческим парламентом.
В правительстве Греции прокомментировали выступление Зеленского
  • AP
  • © Thanassis Stavrakis

Как пишет РИА Новости, во время телевыступления Зеленского было показано обращение двух боевиков греческого происхождения из нацистского полка «Азов».

«Президент Зеленский в своём выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причинённые украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона «Азов» было ошибочным и неуспешным», — говорится в заявлении Иконому.

Jн добавил, что возмутительно использовать эту ошибку, «чтобы ещё раз оправдать российское вторжение».

Ранее бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов из украинского батальона «Азов».

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