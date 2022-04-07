В правительстве Греции прокомментировали выступление Зеленского

Заместитель министра при премьер-министре, официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому прокомментировал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед греческим парламентом.

Как пишет РИА Новости, во время телевыступления Зеленского было показано обращение двух боевиков греческого происхождения из нацистского полка «Азов».

«Президент Зеленский в своём выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причинённые украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона «Азов» было ошибочным и неуспешным», — говорится в заявлении Иконому.

Jн добавил, что возмутительно использовать эту ошибку, «чтобы ещё раз оправдать российское вторжение».

Ранее бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов из украинского батальона «Азов».