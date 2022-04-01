Бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов «Азова»

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Бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов из украинского батальона «Азов».
Бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов «Азова»
  • РИА Новости
  • © Михаил Андроник

По его словам, Мариуполь остался без полиции. Он уточнил, что «не было ни одного полицейского, который бы помогал с эвакуацией и охраной общественного порядка».

«Почему? Это очень легко объяснить. Потому что азовцы эти убивали и полицию, и всё. Картинка должна была быть любая… Поэтому никто бы из полицейских не вышел», — сказал он.

Мужчина добавил, что националисты хотели «списать всё на Россию».

Также он заявил, что укрывавшиеся в мариупольском драмтеатре люди видели, как накануне взрыва в культурном учреждении боевики «Азова» заносили туда ящики с неизвестным содержимым.

По словам бывшего местного полицейского, об этом ему рассказал мужчина, который работал там поваром.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров дал находящимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевикам день, чтобы сдаться.

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