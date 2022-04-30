Военкор RT рассказал о ситуации на заблокированной силами России и ДНР «Азовстали»

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о ситуации на заблокированной силами России и ДНР «Азовстали».

«Территория промзоны закупорена намертво. С севера часть промзоны контролируется ВС России, ДНР и чеченскими бойцами. Южная часть «зашита» снайперами, пехотой, тяжёлой техникой и ПТРК», — рассказал он.

Также корреспондент сообщил, что практически всю территорию промышленной зоны просматривают наблюдатели либо дроны. Он уточнил, что все движения украинских националистов по поверхности контролируются.

«Каждый день днём действует односторонний режим тишины и ведутся переговоры. Те, кто находится на территории промзоны, могут спокойно выйти и сдаться, как только захотят», — заявил он.

Ранее RT опубликовал видео, снятое с коптера, на котором показано, как город Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», а также «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».