Опубликовано снятое с коптера видео благоустройства Мариуполя

RT публикует видео, снятое с коптера, на котором показано, как город Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. Видео — военного корреспондента RT Хассана Нассра.

Город благоустраивают силами местных жителей и военных Донецкой Народной Республики. Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники МЧС ДНР и волонтёры разбирают завалы Донецкого академического областного драматического театра.