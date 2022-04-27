Опубликовано снятое с коптера видео благоустройства Мариуполя

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RT публикует видео, снятое с коптера, на котором показано, как город Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. Видео — военного корреспондента RT Хассана Нассра.

Город благоустраивают силами местных жителей и военных Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники МЧС ДНР и волонтёры разбирают завалы Донецкого академического областного драматического театра.

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