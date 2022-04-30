В ДНР заявили об использовании снайперами на «Азовстали» тепловизоров из США
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«Некоторые группы работают «на оттяжке» — издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьёзная», — цитирует РИА Новости бойца по имени Егор.
По его словам, украинские снайперы знают на заводе «каждую дырку, каждую лазейку».
Ранее RT опубликовал видео, снятое с коптера, на котором показано, как город Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни.
21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», а также «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».