В ДНР заявили об использовании снайперами на «Азовстали» тепловизоров из США

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Украинские снайперы применяют американские тепловизоры в ходе стрелкового противостояния на заводе «Азовсталь», заявил боец армии Донецкой Народной Республики.
В ДНР заявили об использовании снайперами на «Азовстали» тепловизоров из США
  • globallookpress.com
  • © Victor/XinHua

«Некоторые группы работают «на оттяжке» — издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьёзная», — цитирует РИА Новости бойца по имени Егор.

По его словам, украинские снайперы знают на заводе «каждую дырку, каждую лазейку».

Ранее RT опубликовал видео, снятое с коптера, на котором показано, как город Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», а также «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».

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