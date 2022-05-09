Глава компании — производителя Javelin заявил о намерении удвоить производство
«Сейчас мощность заводов, которые выпускают Javelin, составляет 2,1 тыс. в год. Мы прилагаем усилия, чтобы нарастить производство до 4 тыс. в год», — заявил он в интервью CBS.
По словам Тайклета, это может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Компания уже закупает оборудование для расширения производства и ведёт необходимые переговоры с поставщиками, заключил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Пентагон рассматривает вопрос о том, необходимо ли увеличение объёмов производства комплексов Javelin и Stinger.