Псаки: в США решают, необходимо ли увеличить производство Javelin и Stinger

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Пентагон рассматривает вопрос о том, необходимо ли увеличение объёмов производства комплексов Javelin и Stinger, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, американское оборонное ведомство тесно работает с промышленностью для оценки состояния линий производства вооружений.

«Мы рассматриваем ряд вариантов действий, определяем, нужны ли они, чтобы усовершенствовать производственные мощности, ускорить темпы производства комплексов как Javelin, так и Stinger», — приводит ТАСС слова Псаки на брифинге.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

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