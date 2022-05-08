В районе Одессы: в Минобороны РФ заявили об уничтожении корвета ВМС Украины

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
Российские военные применили высокоточные ракеты для уничтожения корвета ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы. Как заявили в Минобороны РФ, ракетными ударами также уничтожены командный пункт механизированной бригады в Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское.
В районе Одессы: в Минобороны РФ заявили об уничтожении корвета ВМС Украины
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 08 мая 2022

    Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных Баранюке и Кормянкове, заявили в ведомстве.

    «Следователи подробно изучат эти и другие озвученные ими сведения и дадут действиям украинских силовиков всестороннюю правовую оценку. По завершении сбора доказательственной базы о совершении преступлений против мирного населения Донбасса следователи СК России передадут уголовные дела в прокуратуры ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении СК.

  • Полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, рассказал в интервью RT, как украинских военных тренировали зарубежные инструкторы на протяжении последних пяти-шести лет.

  • По данным Минобороны РФ, ночью над островом Змеиный российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 украинских сил.

    Наряду с этим в районе Одессы сбит беспилотник Bayraktar TB-2.

    В общей сложности за сутки в этом районе уничтожены четыре украинских самолёта, четыре вертолёта, в том числе три с десантом на борту, три беспилотника и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.

  • Российские военные уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихаток Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населённого пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», — заявил Конашенков.

  • Утром 8 мая в Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по городу Голая Пристань Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения.

    По информации министерства, удар был нанесён по частному сектору в субботу, 7 мая.

    В результате произошедшего был полностью разрушен дом, где проживала семья с ребёнком. Ещё десять зданий получили повреждения.

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить