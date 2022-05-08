В районе Одессы: в Минобороны РФ заявили об уничтожении корвета ВМС Украины

Российские военные применили высокоточные ракеты для уничтожения корвета ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы. Как заявили в Минобороны РФ, ракетными ударами также уничтожены командный пункт механизированной бригады в Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press