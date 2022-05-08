В районе Одессы: в Минобороны РФ заявили об уничтожении корвета ВМС Украины
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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08 мая 2022
Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных Баранюке и Кормянкове, заявили в ведомстве.
«Следователи подробно изучат эти и другие озвученные ими сведения и дадут действиям украинских силовиков всестороннюю правовую оценку. По завершении сбора доказательственной базы о совершении преступлений против мирного населения Донбасса следователи СК России передадут уголовные дела в прокуратуры ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении СК.
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Полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, рассказал в интервью RT, как украинских военных тренировали зарубежные инструкторы на протяжении последних пяти-шести лет.
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По данным Минобороны РФ, ночью над островом Змеиный российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 украинских сил.
Наряду с этим в районе Одессы сбит беспилотник Bayraktar TB-2.
В общей сложности за сутки в этом районе уничтожены четыре украинских самолёта, четыре вертолёта, в том числе три с десантом на борту, три беспилотника и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.
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Российские военные уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихаток Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населённого пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», — заявил Конашенков.
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Утром 8 мая в Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по городу Голая Пристань Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения.
По информации министерства, удар был нанесён по частному сектору в субботу, 7 мая.
В результате произошедшего был полностью разрушен дом, где проживала семья с ребёнком. Ещё десять зданий получили повреждения.