Столтенберг: министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи
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«Сегодня мы встретимся с коллегами с Украины, из Грузии, Швеции, Финляндии и ЕС. Это будет возможность для министра обороны Украины рассказать о том, что Украине нужно в срочном порядке, чтобы союзники по НАТО сделали новые объявления о новой помощи», — приводит слова Столтенберга ТАСС.
Новые поставки военной помощи Украине будут включать тяжёлые вооружения и дальнобойную артиллерию, уточнил он.
Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО готовит план перевода армии Украины с постсоветского вооружения на оружие альянса.
«Нам надо помочь Украине модернизировать вооружённые силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование альянса», — пояснил он.
Ранее Столтенберг сообщил, что контактная группа 15 июня в Брюсселе обсудит поставки тяжёлого вооружения Киеву.