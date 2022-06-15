Столтенберг: министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи

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Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи
  • AFP
  • © Sem van der Wal / ANP

«Сегодня мы встретимся с коллегами с Украины, из Грузии, Швеции, Финляндии и ЕС. Это будет возможность для министра обороны Украины рассказать о том, что Украине нужно в срочном порядке, чтобы союзники по НАТО сделали новые объявления о новой помощи», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Новые поставки военной помощи Украине будут включать тяжёлые вооружения и дальнобойную артиллерию, уточнил он.

Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО готовит план перевода армии Украины с постсоветского вооружения на оружие альянса.

«Нам надо помочь Украине модернизировать вооружённые силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование альянса», — пояснил он.

Ранее Столтенберг сообщил, что контактная группа 15 июня в Брюсселе обсудит поставки тяжёлого вооружения Киеву.

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