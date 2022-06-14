Генсек НАТО: контактная группа 15 июня обсудит поставки тяжёлого вооружения Киеву

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контактная группа 15 июня в Брюсселе обсудит поставки тяжёлого вооружения Киеву.
Генсек НАТО: контактная группа 15 июня обсудит поставки тяжёлого вооружения Киеву
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

«15 июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоится встреча контактной группы в поддержку Украины, созданной пару месяцев назад на базе в Рамштайне. Она координирует поставку Украине оружия, военного оборудования, в том числе тяжёлого вооружения», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам неформальных переговоров в Гааге с представителями руководства семи стран альянса.

Он отметил, что у Украины должно быть больше тяжёлых вооружений.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если стране не будут предоставлены РСЗО.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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