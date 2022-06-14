Постпред США при НАТО: требования Киева о поставках вооружения постоянно меняются

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Страны НАТО стараются приспособиться к требованиям Киева о поставках дополнительного оружия, которые постоянно меняются. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
Постпред США при НАТО: требования Киева о поставках вооружения постоянно меняются
  • AP

«Мы слышим от них (украинских властей. — RT) напрямую почти ежедневно об их потребностях, в которых, как они считают, они нуждаются. Это меняющийся список», — приводит ТАСС её слова в ходе брифинга в Брюсселе.

Смит рассказала, что в разное время из Киева поступала информация о необходимости поставок средств ПВО, боеприпасов, тяжёлой ракетной артиллерии, бронемашин.

США и их партнёры пытаются «поставлять оружие настолько быстро, насколько это в человеческих силах», заключила она.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если стране не будут предоставлены РСЗО.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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