Арестович: Украина устроит «истерику», если Вашингтон не передаст РСЗО
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Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».
«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймём: поставляют их или нет... Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — сказал он.
Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что американская администрация всё ещё не исключает поставок реактивных систем залпового огня, но речь не идёт о системах, способных наносить удары на больших расстояниях.