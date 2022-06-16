Столтенберг: новый пакет помощи Украине поможет ей перейти на оружие НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине поможет ей перейти на современное оружие Североатлантического альянса.

Об этом он сказал по итогам заседания в Брюсселе глав Минобороны стран альянса.

По словам Столтенберга, на заседании обсуждались планы по долгосрочной поддержке Украины.

«Мы совместно разрабатываем комплексный пакет помощи Украине со стороны НАТО, который поможет Украине добиться большей совместимости с альянсом, перейти от вооружения советской эпохи к современному натовскому», — цитирует его РИА Новости.

Как ожидается, лидеры стран НАТО одобрят новый пакет помощи Украине на саммите 28—30 июня в Мадриде.

Ранее в Белом доме заявили, что с момента начала военной операции России США предоставили Украине военную помощь на сумму $5,6 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Америка продлевает беды Украины и затягивает плохой для страны период поставками вооружения.