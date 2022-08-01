США намерены передать Киеву пакет военной помощи на $550 млн
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По его словам, которые приводит ТАСС, администрация американского президента Джо Байдена намерена одобрить передачу Киеву нового пакета военной помощи сегодня, 1 августа.
Он сообщил, что указанный пакет включает, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для 155-мм артиллерийских установок.
Ранее Соединённые Штаты объявили о планах направить украинским пограничникам партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.