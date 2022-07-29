Артур-Байрактар и Аделина-Джавелина: украинцы называют своих детей в честь оружия

Согласно информации Министерства юстиции Украины, большинство жителей страны в 2022 году давали своим детям традиционные имена, однако не все новоиспечëнные родители предпочитают простоту и лаконичность. Как передаёт «Корреспондент», новорожденных детей называют, например, в честь оружия — Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар и Ян-Джавелин.

В 2022 году на Украине начали называть новорожденных детей в честь оружия. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

«В нашем государстве нет ограничений или запретов на присвоение тех или иных имён. Поэтому родители детей имеют право называть своих малышей любыми именами, которые им нравятся», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, большинство украинцев всё же предпочитают традиционные имена. В первом полугодии 2022 года новорожденные чаще всего получали имена Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина, Артём, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

«Следует отметить, что популярность набирает имя Стефания после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе «Евровидение-2022» с песней Stefania», — добавили в министерстве, но, очевидно, имя Стефания ещë не обошло по количеству более привычные имена.

Как сообщают в министерстве, не все новоиспечëнные родители предпочитают простоту и лаконичность. Многие выбирают ребёнку имя «не как у всех». Например, они используют новые появившиеся в медиапространстве слова, связанные с оружием, которое Украине поставляет Запад.

«Ими и называют малышей роженицы. Так, среди женских имëн есть Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси. Среди мужских: Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф», — говорится в сообщении.