Spiegel: доверие женщин к военной юстиции подорвано — армия США ставит антирекорды по сексуальному насилию

В прошлом году рекордное количество женщин в Вооружённых силах США подверглись сексуальному насилию, следует из нового доклада Пентагона. Как пишет Der Spiegel, по сравнению с предыдущим годом число жалоб на ту или иную форму нежелательного сексуального контакта во время несения службы увеличилось примерно на 13%. Для решения проблемы реформ администрации Байдена недостаточно — доверие женщин к системе военной юстиции также значительно снизилось.

В 2021 году число женщин, ставших жертвами сексуального насилия в Вооружённых силах США, достигло рекордной отметки, следует из опубликованного в четверг доклада Пентагона. По сравнению с предыдущим годом количество жалоб на сексуальные домогательства со стороны сослуживцев увеличилось примерно на 13%, пишет Der Spiegel.

По данным доклада, по меньшей мере 8,4% военнослужащих женщин испытали ту или иную форму нежелательного сексуального контакта во время несения службы в 2021 году. Число жалоб от военнослужащих мужчин удвоилось и составило 1,5%.

В докладе отмечается, что из-за изменения критериев подсчёта по указанию администрации США результаты исследования с научной точки зрения нельзя полноценно сравнить с данными предыдущих лет. Однако высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что это самый высокий показатель для женщин с 2006 года и второй по величине — для мужчин.

«Эти данные прискорбны и вызывают крайнее разочарование. На индивидуальном уровне ужасно осознавать, что эти цифры означают, что данные преступления безвозвратно изменили жизнь и карьеру более 35 тысяч военнослужащих», — заявила Элизабет Фостер, глава Управления по морально-психологической устойчивости Минобороны США.

«Каждый инцидент оказывает влияние на сплочённость всего подразделения, способность военнослужащих доверять друг другу и отвлекает от выполнения важных миссий», — добавила Фостер.

В начале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ о внесении поправок в Единый кодекс военной юстиции. В соответствии с этими поправками сексуальные домогательства признавались уголовным преступлением. В декабре 2021 года военные командиры были лишены права принимать решение о необходимости разбирательств на основании жалоб на преступления сексуального характера.

Но эксперты предполагают, что этих реформ недостаточно, особенно учитывая недоверие жертв сексуального насилия к системе военной юстиции. Всего 39% военнослужащих женщин верят, что в Вооружённых силах США к ним продолжают относиться с достоинством и уважением после инцидента по сравнению с 66% в 2018 году. Только 34% пострадавших сочли, что американская система военной юстиции способна обеспечить конфиденциальность их данных после подачи жалобы по сравнению с 63% в 2018 году, передаёт Der Spiegel.