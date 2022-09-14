WSJ: европейская система торговли квотами на выбросы ведёт к росту стоимости энергии

Европейские политики заявляют, что одной из главных причин беспрецедентного энергетического кризиса, который ожидается этой зимой, является российская специальная военная операция на Украине. Однако, как пишет The Wall Street Journal в своей редакционной статье, в Брюсселе не хотят признаваться, что его политика по борьбе с климатическими изменениями усугубляет положение вещей, поскольку система торговли квотами на выброс углекислого газа лишь подстёгивает рост цен на электричество.

Европа готовится к беспрецедентному энергетическому кризису, который ожидается этой зимой. Как пишет The Wall Street Journal, европейские политики заявляют, что одной из главных причин такой ситуации является российская специальная военная операция на Украине, однако они не хотят признаваться, как их собственная политика по борьбе с климатическими изменениями усугубляет положение вещей.

Как отмечает издание в своей редакционной статье, как и цены на ископаемое топливо, квоты на выбросы СО2 в системе торговли эмиссиями ЕС резко подорожали. Сертификат на выброс одной метрической тонны СО2 сейчас стоит около €80, а в прошлом месяце он подорожал почти до €100. В конце 2019 года его стоимость составляла €25. Рост цен на выбросы ведёт к увеличению стоимости электричества для потребителей, а также усиливает давление на предприятия, которые отчаянно пытаются выжить в условиях заоблачных топливных цен.

Система торговли квотами на выбросы действует в Европе с 2005 года. Чиновники ежегодно устанавливают количество разрешений, и после этого участники рынка могут торговать квотами. Таким образом, компании, у которых больше выбросов, могут покупать необходимые им сертификаты у тех, кто свои выбросы сократил. Если спрос превышает предложение, рост цен на квоты по идее должен стимулировать инвестиции в зелёную энергетику с целью уменьшения эмиссий.

Однако такая система создавалась без учёта кризисов типа того, что наступил в этом году. Одним из факторов повышения цен на квоты являются изменения в структуре топливно-энергетического баланса, а изменения эти вызваны ограничениями поставок, которые носят политический характер. Таким образом, система торговли квотами не создаёт рыночные стимулы для изменений, хотя должна это делать.

В связи с нехваткой природного газа европейские страны начинают использовать для выработки электричества более грязный уголь. Это повышает спрос на квоты и, соответственно, цены на них. Энергетическая отрасль могла бы использовать ядерное топливо в целях снижения зависимости от угля, либо власти могли бы активизировать разработки газовых месторождений в своих странах, но европейские политики упрямо противятся таким мерам, что ведёт к росту стоимости квот в системе торговли эмиссиями.

Брюссель также искусственно создаёт дефицит разрешений на выбросы. Регуляторы должны по-рыночному подходить к ценам на квоты, ведь смысл заключается в том, чтобы установить целевой показатель по выбросам, и пусть потом рынок определяет цену на этот объём. С введением системы торговли квотами выбросы углерода в Европе с 2005-го по 2020 год сократились на 41% по тем эмиссиям, которые включены в эту систему.

Но политики и «зелёные» активисты почти с самого начала считали, что цены на эмиссионные квоты слишком низкие. Жалобы усиливаются, если стоимость сертификата становится ниже €10, как это было в середине прошлого десятилетия. Это привело к созданию в 2019 году резерва рыночной стабильности, где накапливались сотни миллионов неиспользованных углеродных квот. Кроме того, постепенно сокращались новые квоты, что было связано с более амбициозными целевыми климатическими установками Брюсселя.

Это привело к созданию небольшого дефицита разрешений, из-за чего цены в настоящее время растут. Политики, активисты и чиновники оправдывают своё вмешательство тем, что слишком низкая стоимость квот не создаст стимулов для инвестиций в «зеленеющей» Европе. Однако дешёвые сертификаты подавали рыночный сигнал о том, что регион всё равно добивается своих целей по углеродным выбросам, а поэтому инвестиции лучше направить куда-то ещё. Это был уместный довод после 2010 года, когда из-за экономического спада цены на эмиссии снижались, а Европа отчаянно нуждалась в производственных инвестициях, чтобы вложить их во что-то нужное, а не в безрассудные экологические проекты.

Теперь, когда Брюссель вмешивается в систему торговли разрешениями, возникает новая ситуация. Экономика может «заимствовать» углеродные квоты прошлых лет, чтобы спасти Европу от зимнего кризиса. В то же время политики блокируют инвестиции в атомную энергетику и добычу газа, из-за чего континент якобы встанет на стезю углеродной добродетели.

Как заключает издание, некоторые политики начинают кое-что понимать. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал недавно, что он выступает за отказ от системы торговли квотами на год или два. Но таких провидцев в Европе так же мало, как и доступных по цене энергоресурсов, и пока другие лидеры не сориентируются, скрытый углеродный налог в Европе будет и дальше «кусаться».