Немецкий профессор: США хотят выйти из экономического кризиса, развязав войну в центре Европы

С каждым днём экономические прогнозы в Германии звучат всё мрачнее и мрачнее, пишет на страницах Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс. Стране грозит обнищание и деиндустриализация, при этом сильнее всего пострадает малый и средний бизнес. Но есть и те, кому выгодно происходящее, в частности американцы, которые специально развязывают войну в Европе и таким образом пытаются решить свои проблемы с долгами и перепроизводством, объясняет эксперт.

В последние недели почти ежедневно поступают печальные вести об экономической ситуации в Германии, пишет на страницах Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс. Эксперты предупреждают о том, что немцы обеднеют в среднем на 20-30%, в стране закроются ключевые промышленные предприятии и начнётся деиндустриализация. ФРГ попала в «ценовую ловушку», стоимость электричества и газа на немецком рынке гораздо выше, чем на американском и азиатском. При этом самый большой ценовой скачок ещё впереди, так что, с точки зрения конкурентоспособности, дела для Германии обстоят не очень хорошо.

Хуже всего ситуация складывается для малых и средних предприятий, продолжает Крайс. А ведь они составляют хребет немецкой экономики. На концернах, входящих в биржевой индекс DAX, трудоустроено всего 3,5% населения, а в компаниях малого и среднего бизнеса работает 58% граждан страны. Положение дел катастрофическое, признают эксперты, а сами предприниматели оценивают его как «угрожающее их существованию».

Происходит всё это по двум причинам, объясняет автор статьи. Во-первых, «большие пожирают маленьких». Крупные концерны и стоящие за ними миллиардеры постоянно укрепляют своё влияние, и в этом им помогают их лоббисты. Во-вторых, США заинтересованы в ослаблении немецкой экономики, четвёртой по величине в мире. И для этого сильнее всего нужно ударить по компаниям малого и среднего бизнеса в Германии, которые составляют почти половину всемирного списка так называемых скрытых чемпионов.

Сначала их ослабила пандемия коронавируса, продолжает Крайс. Крупные же концерны каждый день получали многомиллиардные подарки от государства. Повышение ключевых процентных ставок Федеральной резервной системой и санкционная политика в отношении России только ускорили «усиление больших и ослабление маленьких». Во время пандемии ликвидные резервы крупных компаний существенно выросли. Эти предприятия и сейчас лучше всего подготовлены к предстоящему экономическому спаду. А вот малый и средний бизнес в ближайшие месяцы «выдохнется», то есть у него закончатся деньги, объясняет экономист.

Но происходящее печалит не всех, продолжает профессор. К примеру, в первое полугодие 2022 года американский энергетический концерн ExxonMobil увеличил свои доходы на 61%. За тот же период времени российская компания «Газпром» также заработала гораздо больше, чем в прошлом году, хотя и 2021-й был для неё не очень плохим. Складывается такое впечатление, что штрафные меры Германии и Европы вредят не России и США, а в основном только немецкому малому и среднему бизнесу.

Американцы сейчас столкнулись с большой проблемой перепроизводства. Последние четыре десятилетия объёмы производства непропорционально быстро росли по отношению к доходам населения. Виной этому было неравномерное распределение благ. И для того, чтобы сбывать продукцию, массовый спрос поддерживался за счёт увеличения долгов. Сейчас общая задолженность США, включая частную и государственную, составляет 359% ВВП страны. Другими словами, на каждый $1 валового продукта приходится $3,6 долга. Выплатить такую задолженность в полном объёме никогда не получится.

И такая двойная проблема перепроизводства и больших долгов есть не только в США. Сейчас мировой долг достиг рекордных размеров. В конце марта 2022 года он составил невообразимые $305 трлн. Это соответствует приблизительно 348% мирового ВВП. «Долговой разгул» последних 14 лет после окончания финансового кризиса в 2008 году был возможен только потому, что центробанки в индустриально развитых странах сильно понизили ключевую ставку и установили исторический рекорд по количеству напечатанных свежих денег. В США денежная база увеличилась в 11 раз, а в еврозоне — в 9 раз. Но времена дешёвых денег закончились. Теперь повышение ключевой ставки приведёт к тому, что многие малые и средние предприятия, а также государства просто не выдержат. Ситуацию усугубляет ещё и рост цен на энергию и сырьё. И сильнее всего от этого страдают опять же европейские предприятия, в частности немецкие, которые зависят от российского газа.

Бывший председатель Социал-демократической и Левой партий Германии Оскар Лафонтен дал происходящему лаконичное объяснение: «Германия — это не суверенное государство… В украинском конфликте Германия действует, как вассал США… Ведущие политики светофорной коалиции — Шольц, Бербок, Хабек и Линднер — верные США вассалы». По его словам, зелёные превратились «в худшую партию войны в немецком бундестаге». А заявления главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что Россию нужно «разорить», носят, по его мнению, «фашистский характер». «Внешняя политика Германии вредит интересам нашей страны и не способствует поддержанию мира в Европе», — убеждён Лафонтен.

Крайс согласен с такой оценкой. Более того, он считает, что США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, ведь война с участием НАТО могла бы стать решением их проблем с перепроизводством и долгами. Американцы рассчитывают, что в результате неё в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей. Профессор убеждён, что 24 февраля в некоторых кулуарах в США прозвучали хлопки от пробок шампанского и восторженные крики: «Наконец-то война!»

При этом настоящим кошмаром для американцев стало бы сотрудничество и взаимопонимание между народами России и Германии. Огромная страна с её людьми и ресурсами в альянсе с Центральной Европой с её техническим, интеллектуальным и экономическим «ноу-хау» станет огромной геополитической угрозой для гегемонии США. Поэтому попытки вбить клин между Москвой и Берлином, породить между ними недоверие и вражду — это ключевая задача англосаксонской внешней политики последних 100 лет. И украинский конфликт — прекрасная для этого возможность.

У Лафонтена есть решение проблемы. Он убеждён в том, что нужно настаивать на прекращении огня, создании плана по мирному урегулированию ситуации и вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Сам Крайс также считает, что немецких политиков нужно привлечь к личной ответственности за произошедшее. Необходимо добиться отставки Бербок, распустить светофорную коалицию и провести перевыборы, заключает профессор экономики.