WSJ: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в день

5 октября в Вене страны ОПЕК+ проведут первую личную встречу с начала пандемии, в ходе которой рассмотрят вопрос о сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в день, передаёт The Wall Street Journal. Издание полагает, что подобное решение может сохранить цены на энергоресурсы на высоком уровне, а также ускорить процесс изменения направления потоков их продажи.

ОПЕК+ обсудят на встрече в Вене 5 октября вопрос о самом радикальном сокращении добычи нефти со времён пандемии коронавируса. Как отмечает The Wall Street Journal, таким образом они стремятся поддержать падающие цены на нефть. Однако такой шаг может негативно отразиться на мировом экономическом росте. Организация стран — экспортёров нефти и страны, в неё не входящие, рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в день.

Как напоминает WSJ, опасения относительно замедления роста мировой экономики привели к тому, что цены на нефть в настоящий момент падают самыми быстрыми темпами с начала вспышки COVID-19 в 2020 году, что и заставило ОПЕК+ искать способы поддержания цен на нефть. При этом любой шаг организации по повышению цен может негативно сказаться на потребителях на Западе, и без того страдающих от высоких цен на энергоносители, а также помочь России пополнить свою государственную казну.

Цены на нефть взлетели выше $100 за баррель и держались на этом уровне в течение нескольких месяцев. Однако в этом квартале цена на эталонный сорт нефти марки Brent снизилась на 23%, на прошлой неделе упав до $87,96 за баррель, что стало самым стремительным падением с 2020 года.

Падение цен на нефть издание сравнивает с «клапаном сброса давления» для мировой экономики, так как это снижает затраты по мере падения спроса в цикле, который повторяется. При этом ОПЕК+ часто выступает в роли регулятора нефтяного рынка, стремясь поддерживать спрос и предложение в равновесии: сокращение добычи будет способствовать сохранению цены на исторически высоком уровне.

По словам научного сотрудника Центра ближневосточных исследований Гарвардского университета Аделя Хамазии, подобный шаг может способствовать усугублению рецессии в некоторых странах. Он пояснил, что сокращение добычи может подтолкнуть инфляцию к росту и ещё больше подорвать спрос на нефть.

Как отмечает WSJ, летом ОПЕК+ стремилась к сокращению добычи нефти, однако после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию члены организации решили отказаться от мер по сокращению добычи. Представитель JP Morgan Христиан Малек заявил, что, если Саудовская Аравия не станет поддерживать инициативу сокращения добычи нефти, цены на энергоносители для американских потребителей упадут.

Впрочем, в последние месяцы США приходится реагировать на рост цен на нефть, используя свои стратегические запасы. В преддверии встречи ОПЕК+ в Белом доме отказались давать какие-либо прогнозы относительно того, как решение по сокращению добычи отразится на экономике. В пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать эту тему, отметив, что США не являются частью организации.

Издание полагает, что, помимо поддержания цен на нефть на высоком уровне, сокращение добычи может также ускорить процесс изменения потоков продажи энергоресурсов, который начался после ввода российских войск на Украину. Китай, где сейчас происходит замедление экономического роста, обращается к России за более дешёвой нефтью. В то же время Европа вынуждена покупать более дорогую нефть у стран Ближнего Востока, так как отказалась от экспорта из России.

При этом отчасти цены на нефть падают именно из-за замедления роста в Китае. По данным Всемирного банка, в 2022 году экономика Китая возрастёт на 2,8% вместо прогнозируемых ранее 4,3%.

На первой личной встрече с начала пандемии в Вене делегаты от стран ОПЕК+ также рассмотрят возможность сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в день или до 1,5 млн баррелей в день. Россия, крупнейший партнёр организации, не входящий в ОПЕК, поддерживает вариант по сокращению на 1 млн баррелей.

Впрочем, сокращение добычи может и не внести существенных изменений в ситуацию на рынке нефти. Это связано с тем, что в течение большей части года группа добывала на 3 млн баррелей в день меньше, чем предполагают её целевые показатели. Пока добыча в России падала, другие крупные производители, например Нигерия и Ангола, просто не могли инвестировать достаточно средств в её увеличение, отмечает издание.