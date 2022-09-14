NI: потолок цен на российскую нефть может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом

Хотя желание стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты понятно и вполне оправданно, воплотить его в жизнь будет трудно. Как пишет The National Interest, если Россия решит не соблюдать ограничения, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом, поэтому затруднительно сказать, удастся ли «семёрке» реализовать этот план и насколько он окажется эффективен.

2 сентября министры финансов стран G7 — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США — опубликовали совместное заявление и подтвердили свои планы ввести потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Как пишет The National Interest, если «семёрке» удастся установить ценовой потолок, она сможет сохранить цену на нефть относительно стабильной, ограничив при этом прибыль России. Этот шаг представляется золотой серединой между сложившейся ситуацией и более ранним предложением ввести полный запрет на страхование российской нефти, который, вероятно, привёл бы к ещё более бурному росту цен к концу года. Однако остаются сомнения, удастся ли этот план реализовать и насколько он окажется эффективен.

Как отмечает издание, важнейший из вопросов — это ответ Москвы. Хотя расхожее мнение гласит, что новые правила Россия будет соблюдать, поскольку даже сниженные прибыли в любом случае предпочтительнее их отсутствия, это далеко не гарантировано.

«Россия — стратегический игрок с несколько экзотической функцией ценности и хорошо разбирается в играх, где может быть лишь один победитель. Памятуя об этом, Москва вполне может разоблачить блеф Запада и вместо потолка установить для своей нефти нижний предел, запретив экспорт дешевле этого порога, и тогда Москве останется лишь дождаться, пока перебежчики из картеля покупателей сами не постучатся в её дверь», — считает независимый энергетический аналитик и бывший руководитель отдела стратегии и инноваций «Газпромнефти» Сергей Вакуленко.

Другой важный фактор, который предстоит учесть, — это как эту инициативу G7 воспримут другие заинтересованные стороны и ключевые игроки, например, Организация стран — экспортёров нефти. Этим летом президент Джо Байден посетил Саудовскую Аравию в попытке убедить Эр-Рияд качать больше нефти — отчасти чтобы смягчить последствия возможного ценового потолка на российскую нефть. Но даже в тот момент эта задача считалась практически невыполнимой, потому что саудовские поставки уже достигли максимума.

К тому же помогать Западу внедрить ценовой потолок на российскую нефть Саудовской Аравии и другим членам ОПЕК может быть невыгодно. Ценовой потолок напрямую помешает ОПЕК устанавливать мировые цены на нефть.

Наконец, для полного успеха предприятия «семёрке» потребуется поддержка Китая и Индии. Однако ни тот, ни другая никаких обязательств насчёт ограничения цен не давали. Министр нефти Индии Шри Хардип Сингх Пури сказал, что подумает, но заметил, что никаких нравственных противоречий в сделках с Россией он не видит, а представитель китайского МИД заявил, что Пекин надеется, что «соответствующие страны предпримут конструктивные усилия, чтобы облегчить ситуацию посредством диалога и консультаций, а не наоборот».

Как заключает автор материала, если Россия решит не соблюдать ценовой потолок, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом. Если Путин прекратит экспорт в страны, поддержавшие ограничение, цены на нефть снова вырастут, а это обернётся головной болью для Байдена в преддверии промежуточных выборов.

«Хотя намерения понятны и вполне оправданны, воплотить их в жизнь будет трудно. Слишком много здесь замешано сторон с противоречивыми интересами, и если каждая сторона — «семёрка», Россия и ОПЕК — решит стоять на своём, всех нас ждут значительные затраты», — подводит итог автор The National Interest.