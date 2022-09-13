NYP: Байден ведёт США к такому же энергетическому кошмару, от какого сейчас страдает Европа

Джо Байден своим решением по сути приостановить аренду участков под добычу нефти и газа ведёт Соединённые Штаты к такому же энергетическому кошмару, от какого сейчас страдает Европа. Как пишет New York Post, Байден пытается выполнить своё предвыборное обещание положить конец использованию горючего топлива в попытке затормозить процесс потепления климата, однако лидеры энергетической отрасли предупреждают, что действия американского президента в будущем приведут к дефициту и скачкам цен.

Европа готовится к дефициту энергоносителей и суровой зиме в связи с тем, что Россия прекратила поставки по трубопроводу «Северный поток». А между тем, пишет New York Post, результаты нового анализа показывают, что президент Байден подталкивает Америку к такой же участи своим решением по сути приостановить аренду участков под добычу нефти и газа.

Как отмечает издание, хотя 20 августа Байден выдал разрешение на передачу в аренду 126 228 акров земли под бурение, это лишь крохи по сравнению с тем, сколько земель сдавали внаём все президенты США, начиная с Гарри Трумэна, за первые 19 месяцев работы. Ни один президент со времён Ричарда Никсона не передавал в аренду менее 4,4 млн акров — это в 35 раз больше, чем у Байдена. Только Рональд Рейган выдал лицензий на бурение на 47,6 млн акров — это в 378 раз больше, чем у Байдена. Даже Барак Обама передал в аренду в 58 раз больше акров, чем Байден.

Байден пытается выполнить своё предвыборное обещание положить конец использованию горючего топлива в попытке затормозить процесс потепления климата. Одним из первых указов Байдена после вступления в должность президента стал бессрочный запрет на заключение новых договоров на участки для бурения. И хотя отсутствие новых арендных договоров не стало главной причиной недавнего резкого роста цен на газ и другие энергоносители, лидеры отрасли предупреждают о дефиците и скачках цен в будущем.

Как отмечает автор статьи, в этом вопросе имеет смысл обратить внимание на ситуацию в Европе. Лидеры Евросоюза тоже поставили во главу угла борьбу с изменением климата и решили продемонстрировать свою добродетельность, запретив добычу методом гидроразрыва пласта и закрыв электростанции, работавшие на газе, угле и даже атомной энергии. При этом они не обеспечили никаких альтернатив и соразмерного ограничения спроса. В результате континент оказался в опасной зависимости от нефти и газа, поставляемых из России. А теперь Европа расплачивается: с августа 2019 года по июль текущего года цены на природный газ в регионе взлетели на 1500%.

Увы, заключает автор материала, Байден идёт тем же путём, что и Европа, запрещая заключать новые контракты на аренду земель под бурение, блокируя такие инфраструктурные проекты, как трубопровод Keystone, и развёртывая масштабную войну против отрасли добычи горючих ископаемых в целом. Таким образом, Байден ведёт Соединённые Штаты к такому же энергетическому кошмару, от какого сейчас страдает Европа.