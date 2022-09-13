NYP: Байден ведёт США к такому же энергетическому кошмару, от какого сейчас страдает Европа
Европа готовится к дефициту энергоносителей и суровой зиме в связи с тем, что Россия прекратила поставки по трубопроводу «Северный поток». А между тем, пишет New York Post, результаты нового анализа показывают, что президент Байден подталкивает Америку к такой же участи своим решением по сути приостановить аренду участков под добычу нефти и газа.
Как отмечает издание, хотя 20 августа Байден выдал разрешение на передачу в аренду 126 228 акров земли под бурение, это лишь крохи по сравнению с тем, сколько земель сдавали внаём все президенты США, начиная с Гарри Трумэна, за первые 19 месяцев работы. Ни один президент со времён Ричарда Никсона не передавал в аренду менее 4,4 млн акров — это в 35 раз больше, чем у Байдена. Только Рональд Рейган выдал лицензий на бурение на 47,6 млн акров — это в 378 раз больше, чем у Байдена. Даже Барак Обама передал в аренду в 58 раз больше акров, чем Байден.
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