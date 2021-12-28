Корреспондент: Кличко не смог вспомнить порядковый номер следующего года

Мэр украинской столицы Виталий Кличко вновь допустил смешную оговорку. Как пишет «Корреспондент», на этот раз Кличко перепутал порядковый номер наступающего года и поздравил всех с 2220 и 2222 годом.

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. Как передаёт «Корреспондент», об этом свидетельствует видео, распространённое в сети.

«С хорошим настроением встречаем новый, 2220… 2222 год», — сказал киевский градоначальник во время поздравления.

Как напоминает издание, Виталий Кличко уже не раз допускал смешные высказывания. В прошлом году мэр Киева допустил оговорку и не справился со словом «сенсационные» во время брифинга, который был посвящён ситуации с коронавирусом.

Также в эфире одной из радиостанций Кличко не смог произнести слово «тоталитаризм». Ведущий пытался подсказать это слово столичному мэру, однако безуспешно.