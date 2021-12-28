Корреспондент: Кличко не смог вспомнить порядковый номер следующего года
Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. Как передаёт «Корреспондент», об этом свидетельствует видео, распространённое в сети.
Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. Как передаёт «Корреспондент», об этом свидетельствует видео, распространённое в сети.
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