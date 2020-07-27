СТРАНА: ультраправые отчитали Кличко за то, что помешал рисовать расистские граффити

Киевский мэр Виталий Кличко произвёл гражданский арест двух молодых людей, которые под покровом ночи рисовали на стене националистическое граффити. Однако, как пишет «СТРАНА», Кличко наткнулся на людей, близких к «Муниципальной страже» — формированию, созданному при киевской мэрии, где много членов ультраправых организаций. При этом националисты не постеснялись пожурить Кличко за то, что он задержал их товарищей.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко под покровом ночи решил пройтись по одному из старейших районов Киева — Подолу, где внезапно обнаружил двух парней, которые рисовали националистическое граффити. Как пишет «СТРАНА», как оказалось, мэр наткнулся на людей, близких к «Муниципальной страже» — формированию, созданному при киевской мэрии, где много членов ультраправых организаций.

Киевский градоначальник рассказал, как произвел гражданский арест злоумышленника, который рисовал граффити.

«Друзья! Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые рисовали граффити на стене одного из домов.

Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из «художников» сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции. На видео — оба молодчика, так что найдём и беглеца.

Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не портить», — написал Кличко в Facebook.

В доказательство своих слов мэр прикрепил видео.

Видно, что граффитисты написали слоган White lives matter — антипод известной во всём мире афроамериканской речёвки Black lives matter.

На ролике Кличко общается с «художниками» на своём родном языке — русском. Выясняет, что их зовут Ярослав и Артём. Отвечают они тоже на русском.

«Вот мы как раз и подошли к ребятам, которые расписывают наши стены», — ведёт репортаж мэр.

Кличко снял с Ярослава медицинскую маску и сказал «отлично» и спросил: «Красиво, да?».

«Ну, вот наклеили. Красиво. Видели, что здесь было до этого?» — смело отвечает Артём.

«Где было?» — не понимает Кличко.

«Ну, вот на этом месте вон какое вот это вот было», — не сдаётся Артём.

«И шо ж вы тут наклеили?» — интересуется мэр.

«Там краска, аккуратно!» — предупреждает один из парней.

«Хорошо. Сейчас полиция приезжает», — миролюбиво рассказал Кличко.

Через несколько часов история получила продолжение. Глава одного из подразделений «Муниципальной стражи» Киева заявил, что мэр напоролся на его друзей.

«Виталий Кличко, сегодня ночью Вы поймали двух моих друзей, которые зарисовывали наркоманские граффити. Они этим занимаются постоянно. Своего рода культурное сопротивление повальной наркомании среди молодёжи. Обоих знаю много лет. С лучшей стороны. Один прошёл войну. Ему удалось от Вас уйти. Другой — Синица Ярослав. Раненый на «майдане». Ему титушки разнесли полголовы. Поэтому даже не пытался от Вас бежать.

Хотелось бы, чтобы Вы посмотрели эту ситуацию. Под другим ракурсом. Я также неоднократно зарисовывал телеграмм-каналы, которые распространяют наркотики. Приходилось и разбивать лица тем, кто их рисует. Потому что реально же засрали весь город.

На Ярослава составлен админ протокол. Хотя следовало бы подарить ребятам по три ведра краски. Коммунальщики откровенно не справляются. Самое время на уровне мэра помочь волонтёрам, которые чистят наш город от наркомании и деструктива», — написал у себя в Facebook Сергей Бондарь.

Как напоминает издание, «Муниципальная стража» — это организация, которая с одной стороны декларирует охрану общественного порядка, а с другой — является сборищем ультраправых.

В марте киевская мэрия поручила «Страже» проверять документы у людей во время карантина, в частности, на транспорте, куда одно время пускали только по спецпропускам. И это несмотря на то, что «Муниципальная стража» и её отдельные активисты успели отметиться в нападениях на цыган в Киеве и разжигании межэтнической розни. В частности, тот же Бондарь заявлял, что «предубеждения насчёт цыган логичны, закономерны, потому что законопослушных граждан среди них нет. Все они воруют, это их национальный менталитет, они от него не откажутся».

Но и по инциденту с Кличко видно, что мэр внезапно отловил в Киеве двух членов «Стражи», которые занимаются пропагандой ультраправых ценностей.

Как пишет автор материала, это ставит вопросы к политике администрации города в отношении «Муниципальной стражи». С одной стороны, мэрия нанимает ультраправых для охраны порядка во время коронавирусного карантина. С другой — не реагирует на сигналы, что это организация, которая системно преследует этнические меньшинства.

«Когда Кличко внезапно натыкается на людей, которые рисуют расистские речёвки на домах киевского Подола, он удивляется. Но самое забавное в этой ситуации то, что после этого «стража» без проблем высказывает претензии к мэру, не особо опасаясь ответной реакции», — пишет автор статьи.