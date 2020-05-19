СТРАНА: в Киеве пенсионеры получили матпомощь календариками и лишились денег

Мошенники начинают придумывать всё новые способы, чтобы обокрасть пенсионеров, и в этом им помогают выдуманные нововведения властей, связанные с карантином. Как пишет «СТРАНА», две женщины в Киеве представились сотрудницами администрации, раздающими материальную помощь, после чего обворовали пожилых людей, подсунув им вместо денег календарики.

Киевские пенсионеры, оказавшиеся на вынужденной самоизоляции, нередко становятся жертвами мошенников, которые выдают себя за работников социальных служб. Как пишет «СТРАНА», если раньше обманщики использовали избитые приёмы со сбором денег на похороны несуществующих соседей или маскировались под работников коммунальных служб, чтобы проникать в квартиры стариков и выносить их последние сбережения, то сейчас преступники прикрываются выдуманными нововведениями властей на карантине.

Источники в Национальной полиции рассказали журналистам, что 17 мая к пожилым людям — детям войны, живущим в квартире на бульваре Леси Украинки, пожаловали две женщины. Пенсионеры сначала недоверчиво переговаривались с визитёршами через дверь, но когда услышали, что те принесли материальную помощь от районной госадминистрации, сразу радостно впустили незнакомок.

Пока пенсионеры по просьбе аферисток искали личные документы и разные справки, те успели обшарить квартиру и найти последние сбережения — 30 тысяч гривен, которые пожилые киевляне откладывали на чёрный день. Затем мошенницы быстро вручили старикам пачку купюр и заторопились уходить под предлогом того, что им ещё нужно обойти весь район.

Когда пенсионеры рассмотрели «матпомощь», то потянулись за корвалолом: мошенницы вручили им сувенирные календари под видом 200-гривенных купюр, а настоящие деньги из их кубышки украли.

По факту кражи полиция завела уголовное производство, однако воровок пока не поймали.