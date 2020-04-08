N-TV: в Германии мошенники воспользовались дефицитом защитных масок

Две фирмы, планировавшие переправить 10 млн защитных масок в Германию, стали жертвами мошенников, пишет N-TV: они перевели фальшивым поставщикам €2,4 млн, но маски так и не были получены. На данный момент следствие устанавливает местонахождение аферистов.
Из-за пандемии коронавируса защитные маски стали востребованным товаром, пишет N-TV. Этим, в том числе, пытаются воспользоваться различные мошенники.
Как сообщает издание, следователи из Баварии раскрыли многомиллионное мошенничество, связанное с поставками несуществующих защитных масок. Пострадали две сбытовые фирмы из Гамбурга и Цюриха: они должны были поставить примерно 10 млн масок в немецкую федеральную землю Северный Рейн — Вестфалия, купив их за €15 млн.
Согласно информации N-TV, фирмы уже перечислили €2,4 млн фальшивым поставщикам масок. После того как изделия не пришли в срок, фирмы забили тревогу. Отмечается, что это было сделано вовремя: примерно €2 млн из перечисленных средств успели заморозить. По словам министра здравоохранения земли Северный Рейн — Вестфалия Карла-Йозефа Лауманна, рынок профилактических средств уже в некоторой степени обрушен, что создаёт пригодную среду для мошеннических действий.
Издание пишет, что пострадавшие фирмы получили предложение от мошенников в середине марта. Власти земли Северный Рейн — Вестфалия проявили интерес и сразу заказали 10 млн экземпляров. N-TV сообщает, что расследование по выявлению мошенников продолжается сразу в нескольких странах Европы.
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