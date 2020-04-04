France 24: Германия достигла успехов в борьбе с коронавирусом — но ситуация может быстро ухудшиться

Массовое тестирование и поголовный карантин в Германии привели к тому, что здесь от коронавируса умирает меньше людей, чем в соседних странах, а уровень заражения удаётся сдерживать на относительно низком уровне, передаёт France 24. Тем не менее немецкое правительство и учёные расслабляться не намерены, так как ситуация может ухудшиться очень быстро.

В этой очереди на тестирование они стоят уже с шести утра. По всей стране больницы и клиники работают сверхурочно. Каждый день в Германии проводят 100 тысяч тестов — всё это в рамках массированной программы, которая помогает готовиться к пандемии.

«Очевидно, что жизни спасают не тесты», — говорит он. Однако раннее тестирование помогает быстро замечать инфекции, что позволяет ограничивать зону распространения вируса и поддерживать уровень заражения на низком уровне.

Массовое тестирование, но также и карантин — на раннем этапе эти шаги призваны сделать так, чтобы люди оставались дома. При этом они помогли Германии удержать смертность от COVID-19 на очень низком уровне. Сама немецкий канцлер хотела уйти на карантин после того, как ею занимался заражённый врач. Вместе с тем Меркель призвала своих сограждан последовать её примеру.

«Неукоснительно придерживайтесь правил, — посоветовала она. — Настолько, насколько это возможно. Ограничьте контакты с людьми за пределами вашего дома».

Для немецкого лидера такая стратегия оказалась успешной: 89 процентов местных жителей одобряют подход правительства к кризису — во всяком случае пока.

Доверие может оказаться невечным, считает он. То, что ситуация выглядит сейчас подобным образом, — это уже удача. Положение может ухудшиться очень быстро, что приведёт к огромным проблемам. Могут возникнуть экономические, социальные и семейные трудности.

Пока что в Германии умирает меньше людей, чем в соседних странах, однако учёные и правительства расслабляться не собираются. Как бы низок ни был здесь уровень смертности от COVID-19, он тем не менее медленно и неуклонно ползёт вверх.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.