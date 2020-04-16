Euronews: Интерпол предупреждает о новых схемах мошенничества во время коронавируса

Даже в период карантина организованная преступность быстро нашла новые способы наживы, предупреждает Интерпол. Полицейские призывают всех быть крайне внимательными, особенно при закупках медицинского оборудования или средств защиты. Статистика показывает, что мошенничество и киберпреступность наращивают обороты небывалыми темпами, пользуясь тем, что сотни миллионов людей сидят по домам, передаёт Euronews.
Интерпол призывает граждан и компании повысить бдительность. Сотрудники организации вместе с коллегами из ряда стран раскрыли новую, далеко не первую, мошенническую схему торговли несуществующими медицинскими масками. При этом использовалась копия реально существующей надёжной компании-поставщика.
СТИВЕН КАВАНО, исполнительный директор полицейской службы Интерпола:Интерпол хотел бы подчеркнуть, что людям надо проявлять бдительность и здоровое недоверие при заключении крупных сделок. Необходимо задавать «неудобные» вопросы. Лучше по другим каналам заранее проверить надёжность партнёров, с которыми вы хотите заключить контракт.
С осторожностью нужно относиться к электронной почте: отмечены случаи атак на больницы с использованием программ-вымогателей. Кроме этого, мы отмечаем, что организованная преступность стремится нажиться на тех, кто оказался в тяжёлой ситуации, предлагая таким людям кредиты, транспортные услуги, услуги по уборке. Всё это делают не мелкие преступники — это действия организованных групп, которые внедряются в сектор здравоохранения и используют отчаянное положение правительств.
По данным Итерпола и других организаций, глобальный карантин, с одной стороны, свёл на нет отдельные виды преступности. Но с другой, организованная преступность быстро нашла новые способы наживы. А киберпреступность наращивает обороты небывалыми темпами, пользуясь тем, что сотни миллионов людей сидят по домам.
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