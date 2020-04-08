Bild: мошенники использовали немецкого Якубовича как приманку на сайте знакомств

У бывшего телеведущего немецкой версии программы «Поле чудес» украли личность: мошенники снабдили его фотографиями фейковый профиль французского жиголо на сайте знакомств. Целью неизвестных было привлечь доверчивых женщин и развести их на деньги. Телеведущий узнал об этом от знакомой, которая сама стала жертвой обмана, и подал заявление в прокуратуру, однако дело было приостановлено, потому что установить преступников пока не удалось, сообщает немецкий таблоид Bild.
Бывший ведущий немецкой телепередачи Glücksrad («Колесо фортуны») Фридерик Мейснер крайне раздосадован: он стал жертвой низменного обмана в интернете, сообщает немецкий таблоид Bild.
Преступники, личности которых до сих пор не установлены, разместили фотографии уроженца Мюнхена в фейковом профиле на сайте знакомств LoveScout24. Когда обман обнаружился, экс-телеведущий подал заявление о совершённом преступлении.
Сам Мейснер долгое время ничего не знал о том, что кто-то украл его личность, пишет Bild. Обманщики сделали из привлекательного мюнхенского предпринимателя французского жиголо с ником Cielange24. К нему прилагалось описание: «52 года, Ницца, 184 см, разведён, склонен к приключениям, предприниматель». Цель преступников состояла в том, чтобы привлечь доверчивых представительниц прекрасного пола — и после развести их на деньги, рассказывает издание.
Внимание Мейснера на этот профиль-приманку обратила одна из его знакомых, которая сама стала жертвой любовного обмана в интернете. Мейснер тут же подал заявление для возбуждения дела в отношении неизвестных и сайта LoveScout24 через своего адвоката Михаэля Шееле. Бывший телеведущий выдвинул обвинения в клевете, покушении на обман и нарушении закона об авторском праве на произведения искусства.
Государственная прокуратура Мюнхена начала расследование, однако на данный момент приостановила ход дела со следующим обоснованием: «Преступники до сих пор не установлены».
«Это низкое и гнусное противоправное деяние. Некоторые женщины попались на удочку и были обмануты. Я надеюсь, что преступников всё-таки поймают», — заявил сам Мейснер в беседе с корреспондентом Bild.
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