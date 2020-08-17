СТРАНА: Кличко поддержал белорусские протесты флагом на мэрии Киева

Мэр украинской столицы Виталий Кличко поддержал белорусских оппозиционеров. Как пишет «СТРАНА», на здании Киевской городской государственной администрации был вывешен белорусский оппозиционный бело-красный флаг.
Мэр Киева Виталий Кличко поддержал протестующих в Белоруссии оппозиционеров. Как пишет «СТРАНА», на здании Киевской городской государственной администрации появился оппозиционный бело-красный флаг.
Фото здания киевской мэрии появилось в Instagram политика. Под фото Кличко сделал подпись хэштегом #жывебеларусь — этот слоган и хэштег распространяется по улицам и по сети в поддержку оппозиционеров. В комментариях пользователи Instagram также поддерживают белорусскую оппозицию и одобряют поступок Кличко.
Как напоминает издание, в Белоруссии продолжаются протесты. Акции в последнее время мирные, без столкновений с полицией. Главная соперница Александра Лукашенко на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская намерена объявить себя президентом, после чего Запад должен признать её в этом качестве.
Подписание соглашения об усиленном военном сотрудничестве между США и Польшей не только не способствует безопасности, но и усиливает напряжённость у западных границ России. Об этом сообщили в российском МИД.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев выразил мнение, что протесты в Белоруссии против президента страны Александра Лукашенко являются угрозой для безопасности России.
Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что проблемы с работой арбитров в России являются следствием деятельности бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) и министра спорта Виталия Мутко.
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев рассказал, когда будут рассмотрены высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в адрес судейского корпуса и арбитров.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что попросил комитет организации по этике рассмотреть высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в адрес судейского корпуса и арбитров.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в пуле журналистов, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе правительства.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о результате проверки на полиграфе арбитров матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи».
Американцы не наносили авиаудар по сирийским военным в провинции Хасеке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов высказался о возможном участии травмированного новичка команды Александра Кокорина в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».