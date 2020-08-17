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СТРАНА: Кличко поддержал белорусские протесты флагом на мэрии Киева

Материал представлен в переводе ИноТВ
Мэр украинской столицы Виталий Кличко поддержал белорусских оппозиционеров. Как пишет «СТРАНА», на здании Киевской городской государственной администрации был вывешен белорусский оппозиционный бело-красный флаг.
СТРАНА: Кличко поддержал белорусские протесты флагом на мэрии Киева
Instagram

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал протестующих в Белоруссии оппозиционеров. Как пишет «СТРАНА», на здании Киевской городской государственной администрации появился оппозиционный бело-красный флаг. 

Фото здания киевской мэрии появилось в Instagram политика. Под фото Кличко сделал подпись хэштегом #жывебеларусь — этот слоган и хэштег распространяется по улицам и по сети в поддержку оппозиционеров. В комментариях пользователи Instagram также поддерживают белорусскую оппозицию и одобряют поступок Кличко. 

Как напоминает издание, в Белоруссии продолжаются протесты. Акции в последнее время мирные, без столкновений с полицией. Главная соперница Александра Лукашенко на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская намерена объявить себя президентом, после чего Запад должен признать её в этом качестве.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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