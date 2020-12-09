Mitteldeutscher Rundfunk предрёк Украине ещё одного президента-комика

Киевский мэр Виталий Кличко выпустил книгу с самыми популярными своими оговорками. Как пишет Mitteldeutscher Rundfunk, наблюдатели предполагают, что Кличко этой акцией намерен зарекомендовать себя в качестве кандидата на пост президента в 2024 году, поэтому не исключено, что Владимира Зеленского в президентском кресле может заменить ещё один комик.

Мэр Киева Виталий Кличко долгое время — с относительным успехом — прилагал все усилия, чтобы выглядеть серьёзным. Теперь же он пытается превратить свои риторические промахи в преимущество — он выпускает книгу о самых популярных своих оговорках. Как пишет Mitteldeutscher Rundfunk, наблюдатели предполагают, что Кличко этой акцией намерен зарекомендовать себя в качестве кандидата на пост президента в 2024 году.

Как отмечает издание, однажды он уже был близок к этому: во время «майдана» в 2013—2014 годах Кличко считался фаворитом в гонке за высший пост в стране, но помешала нехватка ораторского таланта. Кличко прославился такими фразами, как «я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с демонстрантами, которые погибли».

Тогда он стал героем мемов, а президентом избрали Петра Порошенко. Но Виталий Кличко не забыл свою цель. Мэр Киева долго старался выступать на уровне государственного деятеля. При этом он продолжал сыпать оговорками. Однако в последнее время Кличко взял на вооружение иную стратегию: он пытается превратить свои слабости в политический капитал.

Он относится к себе с самоиронией, с юмором, он близок к народу. С весны этого года Кличко часто носит футболку с надписью «Квентин Карантино» и выкладывает ролики в TikTok, словно обычный человек. Новый этап его имиджевой кампании начался несколько дней назад, когда он выпустил в Киеве иллюстрированную книгу с 16 своими самыми популярными оговорками.

«Александр, как вас зовут?» — спросил Кличко на радиопередаче слушателя, который как раз представился Александром. Культовой стала также оговорка, сделанная в ходе публичного выступления: «У меня есть два заместителя, четыре из них уже месяц лежат в кабинете министров». Очень популярны его фразы «Нужно готовиться к земле» и «Чтобы холодная вода стала горячей, её нужно подогреть».

«Это яркая, весёлая, позитивная книга. Он человек, умеющий посмеяться, пошутить над собой, который умеет не обижаться на шутки в свой адрес», — объяснил 49-летний политик в ходе презентации книги.

Кличко профинансировал книгу сам, её тираж составил пока 3 тыс/ экземпляров. Доходы от продаж должны пойти в некоммерческий фонд. Уже запланирована и вторая, более объёмная версия. Как отмечает автор статьи, многих украинцев мэр Киева покорил своим обаянием. Есть даже предположения, что книга положит начало долгой избирательной кампании перед президентскими выборами 2024 года.

В качестве подтверждения данным догадкам из лагеря Кличко поступает информация, что рассматривается его кандидатура. В ходе недавнего опроса независимой компании Rating Group о доверии к украинским политикам в стране Кличко занял второе место после президента Владимира Зеленского. Другие исследования показывают, что многие украинцы из-за неоднозначных результатов президентства Зеленского ждут от бывшего комика всё же больше серьёзности, чем юмора. Поэтому, заключает издание, сможет ли стратегия Кличко вызвать не просто кратковременную симпатию, покажет только время.