Вести: в отношении Кличко хотят возбудить уголовное дело

Украинский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Как сообщают «Вести», депутаты Киевсовета подозревают Кличко в злоупотреблении властью, получении взятки и присвоении и растрате имущества.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по факту злоупотреблений и хищения госсредств при реконструкции Шулявского моста. Как передают «Вести», об этом говорится в материалах суда, размещённых в Едином государственном реестре судебных решений.

Заявление о преступлении Кличко в НАБУ подали депутаты Киевсовета 18 сентября. В жалобе в суд один из депутатов отмечает, что НАБУ отказалось заводить дело о совершении Кличко и его подчинёнными уголовных правонарушений, предусмотренных статьями «Злоупотребление властью или служебным положением», «Получение взятки» и «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением».

В своём заявлении депутаты Киевсовета указали, что Кличко, используя своё служебное положение, вместе со своими подчинёнными — должностными лицами Киевской городской государственной администрации, её структурных подразделений и должностными лицами коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» в течение длительного времени совершает действия, направленные на использование бюджетных средств Киева в завышенных размерах.

Депутаты также считают, что Кличко совершил действия, направленные на содействие незаконному обогащению частных лиц за счёт средств бюджета Киева в особо крупных размерах.