France 3: COVID-19 заставил французов отказаться от новогодних застолий и вечеринок

Большинство французов решили отложить традиционные встречи с друзьями в канун Нового года из-за новой волны коронавируса, рассказывает France 3. Рестораны вынуждены отправлять персонал в отпуск, а правительство продлило запрет на вечеринки в ночных клубах до конца января.

В этом году встреча Нового года немного похожа на эту карусель: есть те, кто собирается сесть и повеселиться, а другие — и их много — предпочитают пропустить свою очередь.

ПАРИЖАНКА: Я не хочу рисковать, потому что даже привитые подхватывают (вирус. — ИноТВ), так что нет смысла снова болеть.

ПАРИЖАНИН: Всё просто: из-за коронавируса мы вынуждены сидеть дома. В кругу семьи, но с ограниченным числом участников.

ВТОРОЙ ПАРИЖАНИН: Мы это сделаем (отпразднуем Новый год. — ИноТВ), когда коронакризис закончится. Мы отложили подобные мероприятия.

В этом магазине приколов…

АРТЮР САНГРА, продавец магазина приколов A La Poupée Merveilleuse: Я могу вам чем-то помочь?

ПОКУПАТЕЛИ: Мы просто смотрим.

АРТЮР САНГРА: Хорошо.

…товарооборот снизился на 30 процентов по сравнению с обычным годом.

АРТЮР САНГРА: Дело не в том, что заказы отменили, а в том, что совсем не было заказов или было, но очень мало. У нас сделали заказы пара-тройка баров, которые к нам обращаются каждый год, но кроме этого, что касается гостиниц — нам вообще никто не позвонил. Мы с ними не работали.

Здесь делают ставку на тех, кто не может пропустить встречу Нового года, в надежде, что они заглянут даже в последнюю минуту — как этот папа с двумя дочками.

ТРЕТИЙ ПАРИЖАНИН, отец двух дочерей: Ограничения не такие уж жёсткие — мы можем встретиться и повеселиться, так что да, мы собираемся воспользоваться этой возможностью.

В этом ресторане для банкетов в Безансоне из-за нехватки заказов и гостей для встречи Нового года сотрудников отправили в вынужденный отпуск. Владелец насчитал в декабре сокращение товарооборота на 150 тысяч евро.

ТЬЕРРИ ГАРНИ, владелец ресторана и службы кейтеринга: А это пустые холодильники. Обычно в них заняты все полки, и они готовы к отправке в банкетные залы или по частным домам.

Ночные клубы тоже начнут новый год неудачно: сегодня утром правительство объявило, что они откроются не 6 января, как планировалось, а 27. Вечеринки снова запрещены.