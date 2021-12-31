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France 3: COVID-19 заставил французов отказаться от новогодних застолий и вечеринок

Материал представлен в переводе ИноТВ
Большинство французов решили отложить традиционные встречи с друзьями в канун Нового года из-за новой волны коронавируса, рассказывает France 3. Рестораны вынуждены отправлять персонал в отпуск, а правительство продлило запрет на вечеринки в ночных клубах до конца января.

В этом году встреча Нового года немного похожа на эту карусель: есть те, кто собирается сесть и повеселиться, а другие — и их много — предпочитают пропустить свою очередь.

ПАРИЖАНКА: Я не хочу рисковать, потому что даже привитые подхватывают (вирус. — ИноТВ), так что нет смысла снова болеть.
 
ПАРИЖАНИН: Всё просто: из-за коронавируса мы вынуждены сидеть дома. В кругу семьи, но с ограниченным числом участников.
 
ВТОРОЙ ПАРИЖАНИН: Мы это сделаем (отпразднуем Новый год. — ИноТВ), когда коронакризис закончится. Мы отложили подобные мероприятия.
 
В этом магазине приколов…
 
АРТЮР САНГРА, продавец магазина приколов A La Poupée Merveilleuse: Я могу вам чем-то помочь?
 
ПОКУПАТЕЛИ: Мы просто смотрим.
 
АРТЮР САНГРА: Хорошо.
 
…товарооборот снизился на 30 процентов по сравнению с обычным годом.
 
АРТЮР САНГРА: Дело не в том, что заказы отменили, а в том, что совсем не было заказов или было, но очень мало. У нас сделали заказы пара-тройка баров, которые к нам обращаются каждый год, но кроме этого, что касается гостиниц нам вообще никто не позвонил. Мы с ними не работали.
 
Здесь делают ставку на тех, кто не может пропустить встречу Нового года, в надежде, что они заглянут даже в последнюю минуту — как этот папа с двумя дочками.
 
ТРЕТИЙ ПАРИЖАНИН, отец двух дочерей: Ограничения не такие уж жёсткие мы можем встретиться и повеселиться, так что да, мы собираемся воспользоваться этой возможностью.
 
В этом ресторане для банкетов в Безансоне из-за нехватки заказов и гостей для встречи Нового года сотрудников отправили в вынужденный отпуск. Владелец насчитал в декабре сокращение товарооборота на 150 тысяч евро.
 
ТЬЕРРИ ГАРНИ, владелец ресторана и службы кейтеринга: А это пустые холодильники. Обычно в них заняты все полки, и они готовы к отправке в банкетные залы или по частным домам.
 
Ночные клубы тоже начнут новый год неудачно: сегодня утром правительство объявило, что они откроются не 6 января, как планировалось, а 27. Вечеринки снова запрещены.
 
Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 3 Франция Европа
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