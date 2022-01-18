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Hill: билеты на Олимпиаду в Пекине не будут продавать зрителям из-за «сложной ситуации с COVID-19»

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Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине объявил о том, что из-за «сложной ситуации с пандемией COVID-19» билеты на предстоящие соревнования продаваться не будут, сообщает The Hill. Зрители смогут лично поприсутствовать на спортивных мероприятиях только по приглашению Организационного комитета.
Hill: билеты на Олимпиаду в Пекине не будут продавать зрителям из-за «сложной ситуации с COVID-19»
AP

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине объявил о том, что из-за коронавируса билеты на соревнования не поступят в открытую продажу, пишет The Hill.

Поначалу покупать билеты на предстоящие Игры могли только лица, проживающие в материковой части Китая, но теперь оргкомитет, «учитывая текущую серьёзную и сложную ситуацию с пандемией COVID-19», принял решение прекратить продажу билетов в целом.

Оргкомитет написал в своём заявлении, что реализует новую политику «для обеспечения безопасности всех участников и зрителей». Теперь комитет намерен приглашать группы зрителей, которые смогут лично поприсутствовать на соревнованиях.

Однако «в качестве предварительных условий для безопасного и здорового проведения Игр» эти лица должны будут «строго соблюдать» протоколы по COVID-19 до, во время и после всех мероприятий.

Объявление было сделано через несколько дней после того, как в субботу Пекин сообщил о своём первом локальном случае заражения вариантом «омикрон».

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля. Зимние Паралимпийские игры пройдут на месяц позднее с 4 по 13 марта, напоминает The Hill.

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