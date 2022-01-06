SRF: в преддверии Олимпиады китайцев потянуло в снега

В преддверии Олимпиады зимние виды спорта в Китае переживают бум, сообщает SRF. За последнее время число дневных посещений горнолыжных курортов увеличилось практически вдвое, достигнув значения 20 миллионов. При этом популярностью пользуется не только езда на лыжах, но и на сноуборде, о чём свидетельствует растущее число маленьких сноубордистов-инфлюенсеров в социальных сетях, рассказывает швейцарский телеканал.

Через месяц в столице Китая Пекине начнутся зимние Олимпийские игры. Но принимающая их нация в плане занятий зимними видами спорта пока что молода. Но с тех пор как в 2015 году право проведения Олимпийских игр было отдано Пекину, всё больше китайцев тянет в снега. Больше всего их интересует сноубординг, о чём свидетельствует растущее число маленьких инфлюенсеров в социальных сетях. Репортаж Клаудии Штахель.

Сяо Во Ню всего семь лет. На китайской видеоплатформе Douyin у него уже больше четверти миллионов подписчиков. Зимой маленький инфлюенсер почти каждый день тренируется на горнолыжных курортах Пекина. Обычно Сяо Во Ню профессионально общается со СМИ, но сегодня давать интервью он не захотел. Сяо Во Ню ездит на сноуборде с трёх лет. В четыре он начал тренироваться, а в пять выиграл первое соревнование.

ВАН ТАО, отец Сяо Во Ню: Тренер разработал для него восьмилетний план. Цель в этом году — сделать разворот на 360 градусов.

В основном с ним тренируется отец Ван Тао. Он и его жена страстно любят сноубординг и хотят разделить эту страсть с сыном. Зимние виды спорта в Китае переживают бум с тех пор, как в 2015 году Пекину было отдано право проведения зимних Олимпийских игр. Число дневных посещений горнолыжных курортов увеличилось практически вдвое, достигнув значения 20 миллионов. Почти треть приходится на сноубордистов. При этом их доля растёт.

ВАН ТАО: Езда на лыжах — это скорее что-то для воспитанных детей. Сноубординг же — это уличная культура, хипстерство и хип-хоп. Он для дерзких мальчишек и девчонок. Нам такое по душе.

Сяо Во Ню не единственный инфлюенсер, занимающийся сноубордингом. Недавно видео с 11-месячным Бэйбеем стало вирусным по всему миру. А четырёхлетняя Гуайгуай с её 1,5 миллионами подписчиков — настоящая маленькая звезда.

На конечной станции Сяо Во Ню встретился с Гуайгуай. Это не случайность. Горнолыжный курорт предоставляет инфлюенсерам бесплатный вход. На хайпе хотят заработать и производители инвентаря.

ВАН ТАО: Он получил свой сноуборд и ботинки от спонсоров. А также куртку и жилет. По сути, мы практически никаких денег не тратим.

Их цель — профессиональная карьера в сноубординге. До участия в Олимпийских играх пока далеко. Сегодня Сяо Во Ню готовится к следующим соревнованиям. И каждый его шаг задокументирован в сети.

Дата выхода в эфир 03 января 2022 года.