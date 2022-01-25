GT: самая большая иностранная делегация — посол РФ в Китае рассказал, что Россия отправит на Олимпиаду 500 человек

По словам российского посла в Китае Андрея Денисова, Россия направит на зимнюю Олимпиаду в Пекине 500 человек, включая спортсменов, тренеров и техперсонал. Это будет самая большая иностранная делегация на этих Играх, пишет Global Times. Как заявил дипломат, на соревнованиях он, будучи россиянином, проживающим в Пекине, собирается поддерживать две сборные: России и Китая.

На предстоящих Олимпийских играх в Пекине Россию будет представлять самая большая иностранная делегация. Она будет состоять из 500 человек, включая спортсменов, тренеров, врачей и техперсонал. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник 25 января заявил посол России в Китае Андрей Денисов, сообщает Global Times.

Дипломат отметил, что зимнюю Олимпиаду все ждут с нетерпением, и выразил уверенность, что КНР организует мероприятие на высоком уровне и преодолеет все трудности, связанные с коронавирусом.

Также Денисов добавил, что для России Олимпиада представляет двойной повод для радости, поскольку в Пекин едет не только сборная страны, но и сам президент Владимир Путин, который проведёт личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Как подчеркнул российский дипломат, за прошедший год лидеры регулярно поддерживали связь, однако это не может заменить личное взаимодействие.

Комментируя ситуацию с дипломатическим бойкотом Олимпиады со стороны «некоторых государств», Денисов обратил внимание, что каждый раз, когда какая-нибудь страна проводит масштабное мероприятие, находятся определённые группы людей, которые хотят саботировать это мероприятие из узких политических интересов, пишет китайская газета. При этом дипломат подчеркнул, что дипломатический бойкот может навредить странам, которые его сами объявили, потому что их спортсмены будут разочарованы на церемонии открытия, что их не поддерживают представители их государств.

По информации Global Times, Денисов также рассказал, за кого будет болеть на Олимпиаде. «Как россиянин я, конечно, буду болеть за российских спортсменов. Но как житель Пекина я также поддерживаю и китайскую сборную. Поэтому болеть на зимней Олимпиаде буду за две сборные», — поделился посол.