Sky News: Пекин закрыл на карантин целые кварталы из-за двух случаев COVID

В китайской столице ввели локдаун на севере города после того, как там были выявлены двое заболевших коронавирусом. Местные власти идут на подобные жёсткие меры в попытке обеспечить безопасное проведение зимней Олимпиады, передаёт Sky News.
Власти Пекина закрыли на карантин несколько жилых кварталов. Причиной стало обнаружение в них «всего лишь» двух случаев заражения коронавирусом, сообщает Sky News.
По словам телеканала, локдаун ввели в северном районе китайской столицы Чаоян. Местным жителям было запрещено выходить за пределы определённой территории, что лишний раз подчёркивает, насколько серьёзно руководство страны относится к любым вспышкам COVID.
До зимней Олимпиады остаются считанные дни. Поэтому китайское руководство находится в
повышенной готовности и спешит подавить любой всплеск заболевания в преддверии церемонии открытия Игр, которая состоится в эту пятницу, отмечает Sky News.
Ранее схожие меры были приняты в другом пекинском районе Фэнтай, где проживают миллионы человек. Там также ввели локдаун в некоторых жилых кварталах после нескольких раундов массового тестирования на коронавирус.
Согласно официальным данным, за последние сутки в Пекине было выявлено 12 случаев заражения. Жителям китайской столицы советуют проходить тесты на коронавирус в 19 центрах, расположенных в разных концах города.
Несмотря на низкое количество заражений по сравнению с другими странами, КНР продолжает придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к вирусу. В частности, она включает попытки остановить распространение очага COVID сразу же после его обнаружения, напоминает Sky News.
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