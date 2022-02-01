New York Times: Москва и Вашингтон устроили «дипломатическую перебранку» в Совбезе ООН из-за Украины

Прошедшее накануне заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое украинскому кризису, переросло в словесную перепалку между представителями США и России. Представители двух стран настолько жёстко критиковали друг друга, что встреча напоминала о временах холодной войны, пишет The New York Times.

США и Россия устроили «дипломатическую перебранку» в Совете Безопасности ООН, ожесточённо критикуя друг друга из-за украинского кризиса. На заседании, которое сопровождалось язвительными комментариями обеих сторон, царила атмосфера, напоминавшая об эпохе холодной войны, пишет The New York Times.

При этом никто не ожидал, что заседание, инициированное Вашингтоном, приведёт к какому-либо дипломатическому прорыву: Совбез ООН скорее славится своими неудачами в предотвращении вооружённых конфликтов, чем успехами. Тем не менее встреча дала шанс двум крупнейшим ядерным державам повлиять на мировое мнение по поводу обострения ситуации вокруг Украины, считает издание.

Американцы при поддержке своих западных союзников обвинили Россию в размещении 100 тыс. военнослужащих на западной границе, а также в угрозе миру и дестабилизации глобальной безопасности. В то же время «кремлёвские дипломаты» упрекнули США в том, что они занимаются необоснованным и истеричным нагнетанием страха, направленным на провоцирование вооруженного конфликта, отмечает издание.

«Мы столкнулись в Европе с экстренной и опасной ситуацией, — заявила в своём вступительном слове постпред США Линда Томас-Гринфилд. — Действия России наносят удар в самое сердце устава ООН».

По словам Томас-Гринфилд, Москва, наращивая войска у границ Украины, следует «привычной модели обострения напряжённости». Вашингтон стремится к мирному исходу, но если вторжение состоится, то «никто не сможет сказать, что его не предвидели», добавила постпред.

В ответ её российский коллега Василий Небензя заметил, что именно американцы ведут себя как провокаторы, «нагнетая напряжённость и провоцируя эскалацию». Ведь, по его словам, у Москвы нет планов вторжения на Украину.

«Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждёте, когда это произойдёт, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы», — сказал Небензя, обращаясь к Томас-Гринфилд.

Он напомнил, что Вашингтон и его союзники создали кризис, чтобы ослабить Россию и вбить клин между Москвой и Киевом. По словам дипломата, именно Соединённые Штаты стояли за «майданом» 2014 года, в результате которого к власти на Украине пришли «националисты, радикалы, русофобы и просто нацисты».

Небензя также попытался провести аналогию со сфабрикованными США доказательствами о наличия оружия массового уничтожения в Ираке, которые послужили оправданием американского вторжения в 2003 году. «То, что произошло с этой страной, известно всем», — отметил постпред.

Участники заседания Совбеза ООН настаивали на необходимости мирного урегулирования. Тем не менее тон спора представителей Москвы и Вашингтона давал понять, что раскол между двумя сторонами относительно Украины и угрозы применения военной силы не ослабевает.

Заседание было прервано через два часа без какого-либо результата. Небензя «демонстративно покинул встречу» до её окончания, когда слово получил постпред Украины Сергей Кислица, обращает внимание издание.

Впоследствии Томас-Гринфилд заявила журналистам, что её разочаровала реакция России на встречу. «Мы выступали за проведение этого заседания, чтобы позволить русским объяснить нам свои действия, — сказала она. — Они не дали нам ответов, на которые каждый из нас рассчитывал».

Тем не менее администрация Байдена рассматривает встречу как важную демонстрацию того, что США и их союзники полны решимости противостоять Москве. «Если Россия искренне намерена решить наши соответствующие проблемы в области безопасности посредством диалога, то Соединённые Штаты, наши союзники и партнёры будут продолжать действовать добросовестно, — пообещал глава Белого дома. — Если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и нападёт на Украину, то она понесёт ответственность и столкнётся с быстрыми и серьёзными последствиями».