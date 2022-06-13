ABC: «детский шажок» в правильном направлении — сенаторы США договорились ограничить оборот оружия

Группа сенаторов США, включая республиканцев, достигла принципиального соглашения в сфере ужесточения режима оборота оружия, передаёт ABC News. Хотя, как отмечает канал, эта сделка ещё не приняла форму юридического документа, она, по словам многих политиков, представляет собой шаг в правильном направлении, который позволит более тщательно проверять кандидатов на владение оружием.

В воскресенье двухпартийная группа сенаторов заявила, что она в общих чертах достигла соглашения по поводу нового законопроекта в сфере оборота огнестрельного оружия. Эта договорённость носит принципиальный характер и пока не сформулирована в рамках законодательного документа. При этом детали этой сделки крайне важны для республиканцев, особенно те положения, которые касаются огнестрела.

20 сенаторов, включая 10 республиканцев — число, необходимое для того, чтобы избежать тактики затягивания принятия закона, — опубликовали в воскресенье заявление, в котором, в частности, говорилось следующее: «Сегодня мы анонсируем разумную двухпартийную инициативу ради защиты американских детей, безопасности наших школ и уменьшения угрозы насилия по всей стране».

Договорённость предполагает дальнейшее финансирование усилий по сохранению душевного здоровья, а также стимулирование принятия законов, допускающих изъятие оружия у лиц, которые могут представлять опасность для себя или окружающих. Планируется также нарастить финансирование мер для поддержки безопасности в школах и укрепить федеральную систему проверки кандидатов на владение оружием.

При этом, по условиям сделки, для покупателей оружия моложе 21 года должен быть введён проверочный период, необходимый для того, чтобы узнать, были ли у этого лица проблемы с законом или душевным здоровьем.

Президент Байден заявил по этому поводу следующее: «Очевидно, это далеко не всё то, что, по моему мнению, нам нужно, однако эта инициатива — это ряд важных шагов в правильном направлении».

Между тем палата представителей работает над более масштабными мерами в контексте реформы оборота оружия, однако их, скорее всего, заблокируют в сенате. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин заявил в беседе с CNN, что эта сделка — детский шажок, но он его поддержит.

ДЖЕЙМИ РАСКИН, конгрессмен США: Это движение в правильную сторону, и меня радует то, что сенат наконец раскрыл глаза на эту реальность.

Вести об этом соглашении появились буквально через день после того, как сотни тысяч американцев вышли на улицы городов по всей стране с призывом ввести более жёсткое законодательство в сфере оборота оружия.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Мы не хотим отбирать у людей оружие. Мы лишь говорим, что у людей не должно быть оружия армейского уровня, чтобы они не могли зайти в школу и убить огромное количество детей за считаные минуты.

Основатель организации «Марш за наши жизни» Дэвид Хогг, который выжил в расстреле в школе Парклэнда в 2018 году, также отреагировал на сделку. В своём Twitter он написал следующее: «Налицо прогресс, пусть и небольшой. Даже если эта инициатива помешает произойти ещё одному Парклэнду, она того стоит».

Айк Иджочи, ABC News, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 13 июня 2022 года.



