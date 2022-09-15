Hill: в США не прекращают попыток признать Россию спонсором терроризма

Американские сенаторы — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — внесли на рассмотрение в конгресс законопроект о признании России спонсором терроризма, пишет The Hill. Как отмечает издание, ранее в конце июля сенат США уже принимал резолюцию, в которой законодатели призывали госсекретаря Энтони Блинкена присвоить России этот статус.
Двупартийный дуэт сенаторов — республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь — внесли на рассмотрение в конгресс новый законопроект о включении России в перечень государств — спонсоров терроризма, пишет The Hill.
На настоящий момент в этом перечне находятся четыре страны: Северная Корея, Иран, Сирия и Куба.
В статье также отмечается, что в случае наделения России этим статусом страна лишится суверенного иммунитета перед судами США, кроме того, это приведёт к сокращению иностранной помощи и экспорта на её территорию.
Как напоминает издание, этот законопроект был внесён на рассмотрение после того, как в конце июля американский сенат принял резолюцию с призывом, адресованным госсекретарю Энтони Блинкену, признать Россию «государством — спонсором терроризма».
Однако ранее в этом месяце президент США Джо Байден высказался против присвоения России этого статуса.
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