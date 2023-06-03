Украинские военные нарушают договорённости с США и используют их оружие для атак по объектам в глубине российских территорий, пишет The American Conservative. Но в Белом доме не заинтересованы в том, чтобы принуждать Киев к исполнению обязательств и придерживаются принципа «не спрашивай и не говори». Правда, он действует и в обратную сторону — украинские военные не смеют спрашивать американцев об ужасном состоянии того вооружения, которое они им поставляют, объясняет автор статьи Брэдли Девлин.

Российские власти заявили, что отразили атаку проукраинских войск, пытавшихся пересечь границу и попасть в Белгородскую область, сообщает The American Conservative. При этом Киев продолжает отрицать свою связь с так называемым Русским добровольческим корпусом. Но на некоторых видео заметно, что его солдаты используют американскую технику, которую США поставили Украине. Также заявлениям президента Владимира Зеленского противоречит информация Главного управления разведки Министерства обороны Украины, согласно которой именно оно координировало вторжение войск на российскую территорию, объясняет автор статьи Брэдли Девлин.

В рамках договорённостей между Вашингтоном и Киевом американское оружие должно преимущественно использоваться для обороны Украины, а не для нападений на Россию. Но администрация главы Белого дома Джо Байдена не хочет принуждать Киев к исполнению этих обязательств. Более того, Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $300 млн. Речь идёт о поставке ПЗРК Stinger, противотанкового оружия, а также боеприпасов для танков, систем противоракетной обороны и «беспилотных воздушных систем». Дроны стали важным средством для сдерживания наступательных действий России, отмечает The American Conservative. Однако Киев использует их и для атак на объекты на территории России. Вопрос в том, какое именно при этом используется вооружение. Американское? Взятое из другой западной страны? Или из украинского арсенала?

В этих вопросах США придерживаются принципа «не спрашивай и не говори». И он, между прочим, действует и в обратную сторону. Пускай и в меньшей степени. Дело в том, что украинцы не знают наверняка, получат ли они от американцев технику, готовую к бою, или какой-нибудь хлам. И они боятся спрашивать, ведь Вашингтон поддерживает не только ВСУ, но и всё украинское правительство. При этом недавний отчёт Пентагона показал, что некоторые типы вооружения, отправленные на Украину, были в таком состоянии, что их использование могло привести к ранению украинских военнослужащих и даже смерти. К примеру, 401-й армейский батальон полевой поддержки отправил Киеву «хаммеры» и утверждал, что 28 из 29 машин готовы к использованию в бою. Но в ходе осмотра выяснилось, что 26 из них не на ходу. Потом они вроде бы были отремонтированы, но по прибытии в Европу на 25 из них всё равно пришлось менять шины.

«С одной стороны, не имеет значения, старое это оружие или новое: Америка рассчитывает, что в случае необходимости оно должно быть готово к использованию на поле боя, а это определённо не так. Но с другой — это имеет значение, ведь как мы можем рассчитывать победить в следующей войне — вероятно, с Китаем, — снабжая наши войска военной техникой из эпохи унижения для американских вооружённых сил? Если мы не можем победить в этой войне, то как можно поверить в то, что мы выиграем в большой? — пишет Девлин. — По словам Байдена, Америка решила, что будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Говорить такое глупо и надменно, и ещё глупее так поступать. Но раз мы собираемся делать глупости, то разве мы не должны делать их хорошо? Кто слишком высоко летает, тот низко падает».