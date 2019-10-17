Slovo: брюссельским подражателям Путина далеко до российского оригинала

Либеральный мир называет Владимира Путина автократом, однако стоит задуматься: а чем же отличается брюссельское руководство ЕС от российского президента? Автор словацкого издания Slovo рассматривает черты сходства и различия между ними и приходит к неутешительному для Европы выводу: брюссельские подражатели далеки от российского оригинала, поэтому ЕС обречён и дальше жить под властью бюрократов и послушных им политиков.

Сегодня либеральный мир преподносит Владимира Путина как автократа, крепко сцепленного со стремительно разбогатевшими российскими магнатами. Как пишет Slovo, это может показаться странным, однако стоит задуматься: а к чему же сейчас движется центр Европейского союза?

Как пишет словацкое издание, Брюссель хочет сам принимать все решения, он приказывает, запрещает и даже наказывает «непокорных», которые дословно воспринимают понятие «государственного суверенитета». Крупнейшие европейские экономические корпорации без труда добиваются в центре ЕС любых нужных им решений.

Европейская комиссия является не плодом демократического процесса, а трансформацией старой монархической системы отбора в органы власти, в котором участвует несколько председателей правительств. Европейский парламент представляет собой мешанину из людей, которые дома баллотируются от местных политических партий, а в Брюсселе мгновенно превращаются в членов своего рода клубов, в которых доминируют крупные государства. Таким образом, евродепутаты не несут ответственности перед своими избирателями, они отвечают только перед иностранными покровителями этих «клубов».

Путину удалось остановить падение России дома и в мире. Сделать из неё опять сверхдержаву он не может, но Россия уже является державой, которая опирается на очень мощные вооружённые силы и экспорт сырья. В Брюсселе же, в свою очередь, возникла идея об общеевропейской армии, хотя она никак не согласуется со следствиями Второй мировой войны. У Германии не может быть авианосцев, атомных подводных лодок и ядерного оружия.

Европейский центр также ввёл единую валюту, которая используется как основная в большинстве стран — членов Европейского союза. Таким образом, центр задаёт базу экономики, и страны-члены обязаны «консультироваться» насчёт собственных государственных бюджетов с Брюсселем.

Единственного, чего не хватает Брюсселю для сходства с путинской Россией, это МВД и полиции. Однако, продолжает автор материала, в Европейской комиссии есть комиссар, который будет следить за соблюдением «демократии» в странах-членах, и если что, комиссия сурово покарает провинившихся.

Как заключает издание, лидеры Европейского союза уже давно заявляли, что европейская цивилизация базируется на еврейско-христианской основе, а также возвели скорректированный либерализм в ранг основы ЕС. Так сформировалась единая идеология, которая не терпит никаких отклонений. В Брюсселе не любят пререканий, несогласия и вообще протестов. Европейцев усмиряют национальные силы правопорядка, так как у центра их по-прежнему нет.

«Самая большая разница между путинским оригиналом и брюссельским подражанием в том, что во главе России стоит личность, а в Брюсселе её не сыскать. Звезда Ангелы Меркель уже гаснет. Французский президент стал посмешищем даже у себя дома, а больше никто не осмеливается выделяться. Поэтому ЕС обречён жить под властью брюссельских бюрократов и послушных им политиков», — подводит итог автор материала.