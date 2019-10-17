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Slovo: брюссельским подражателям Путина далеко до российского оригинала

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Либеральный мир называет Владимира Путина автократом, однако стоит задуматься: а чем же отличается брюссельское руководство ЕС от российского президента? Автор словацкого издания Slovo рассматривает черты сходства и различия между ними и приходит к неутешительному для Европы выводу: брюссельские подражатели далеки от российского оригинала, поэтому ЕС обречён и дальше жить под властью бюрократов и послушных им политиков.
Slovo: брюссельским подражателям Путина далеко до российского оригинала
Reuters
Сегодня либеральный мир преподносит Владимира Путина как автократа, крепко сцепленного со стремительно разбогатевшими российскими магнатами. Как пишет Slovo, это может показаться странным, однако стоит задуматься: а к чему же сейчас движется центр Европейского союза?
 
Как пишет словацкое издание, Брюссель хочет сам принимать все решения, он приказывает, запрещает и даже наказывает «непокорных», которые дословно воспринимают понятие «государственного суверенитета». Крупнейшие европейские экономические корпорации без труда добиваются в центре ЕС любых нужных им решений.
 
Европейская комиссия является не плодом демократического процесса, а трансформацией старой монархической системы отбора в органы власти, в котором участвует несколько председателей правительств. Европейский парламент представляет собой мешанину из людей, которые дома баллотируются от местных политических партий, а в Брюсселе мгновенно превращаются в членов своего рода клубов, в которых доминируют крупные государства. Таким образом, евродепутаты не несут ответственности перед своими избирателями, они отвечают только перед иностранными покровителями этих «клубов».
 
Путину удалось остановить падение России дома и в мире. Сделать из неё опять сверхдержаву он не может, но Россия уже является державой, которая опирается на очень мощные вооружённые силы и экспорт сырья. В Брюсселе же, в свою очередь, возникла идея об общеевропейской армии, хотя она никак не согласуется со следствиями Второй мировой войны. У Германии не может быть авианосцев, атомных подводных лодок и ядерного оружия. 
 
Европейский центр также ввёл единую валюту, которая используется как основная в большинстве стран — членов Европейского союза. Таким образом, центр задаёт базу экономики, и страны-члены обязаны «консультироваться» насчёт собственных государственных бюджетов с Брюсселем.
Единственного, чего не хватает Брюсселю для сходства с путинской Россией, это МВД и полиции. Однако, продолжает автор материала, в Европейской комиссии есть комиссар, который будет следить за соблюдением «демократии» в странах-членах, и если что, комиссия сурово покарает провинившихся. 
 
Как заключает издание, лидеры Европейского союза уже давно заявляли, что европейская цивилизация базируется на еврейско-христианской основе, а также возвели скорректированный либерализм в ранг основы ЕС. Так сформировалась единая идеология, которая не терпит никаких отклонений. В Брюсселе не любят пререканий, несогласия и вообще протестов. Европейцев усмиряют национальные силы правопорядка, так как у центра их по-прежнему нет.
 
«Самая большая разница между путинским оригиналом и брюссельским подражанием в том, что во главе России стоит личность, а в Брюсселе её не сыскать. Звезда Ангелы Меркель уже гаснет. Французский президент стал посмешищем даже у себя дома, а больше никто не осмеливается выделяться. Поэтому ЕС обречён жить под властью брюссельских бюрократов и послушных им политиков», — подводит итог автор материала.
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Slovo Словакия Европа
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